Francesca Fagnani debutta con ‘Belve Crime’, prima intervista a Massimo Bossetti

(Adnkronos) – Dopo il successo della quinta stagione di 'Belve', arriva lo spin-off 'Belve Crime' in cui Francesca Fagnani intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Nel primo appuntamento martedì 10 giugno, alle 21.20, su Rai2 Fagnani intervista Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave, 'Belve Crime' è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Sullo sgabello di Belve Crime verrà ascoltato il punto di vista di chi, in un modo o nell'altro, sulla scena del delitto c'era. Prima delle interviste di Francesca Fagnani, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come 'Indagini'. Con il suo stile inconfondibile presenterà il protagonista dell'intervista. Tra gli ospiti della puntata Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d'Assise di Bergamo. Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente, concede un'inedita e lunga intervista. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette di Francesca Fagnani, per la prima volta Bossetti racconta così a lungo e in modo così dettagliato la sua vicenda. L'intervista è stata realizzata nel carcere di Bollate (Milano). Le interviste agli altri ospiti della puntata di Belve Crime sono state invece realizzate in studio.