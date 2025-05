Arthur Rinderknech, dal calcio al college in America: chi è l’avversario di Sinner

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara all'esordio al Roland Garros. Oggi, lunedì 26 maggio, il numero uno al mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno dello Slam francese. I due si sfideranno per la quarta volta e la curiosità è che Sinner ha superato il transalpino in due dei tre precedenti. L'ultimo confronto, vinto dall'azzurro in due set, all'Atp Cup del 2022. Ma chi è Arthur Rinderknech? Classe '95, figlio del direttore di un circolo tennis di Parigi e dell'ex tennista Virginie Paquet, il francese si divertì per anni con tennis e calcio: da piccolo, i genitori lo iscrissero al Co Vincennes, club in cui si formò anche l'ex Juve Matuidi. Dopo aver praticato i due sport in contemporanea, intorno ai 14 anni fu chiamato alla scelta e optò per la racchetta. Poi, per tenere insieme sport e studio, Rinderknech si trasferì in America per frequentare la Texas A&M University, la quarta università più importante degli States. "Sentivo che era la scelta migliore – le sue parole in un'intervista del 2022 al sito dell'Atp -. Non ero il più bravo tra gli juniores. Volevo continuare a giocare a tennis, non solo andare a scuola, e negli Stati Uniti potevo fare entrambe le cose". Dopo la laurea alla Mays Business School nel 2018, Rinderknech cominciò a fare sul serio con il tennis. Risultati? I primi titoli Challenger, vinti a Rennes e Calgary. Il primo titolo Atp arrivò invece ad Adelaide, nel 2022, anno a cui si lega anche il suo best ranking (42). A livello Slam, l'anno scorso ha centrato per la prima volta un terzo turno (agli Us Open). Nei Masters 1000, il suo miglior risultato è un terzo turno centrato a Montreal sempre nel 2024. Al momento, Rinderknech è il numero 75 del ranking Atp. —[email protected] (Web Info)