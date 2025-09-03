Il Nando Ranch ai Campionati Centro-Meridionali FISE 2025

Dal 5 al 7 settembre 2025 il prestigioso impianto del Circolo Ippico Regno Verde di Narni (TR) ospiterà i Campionati Centro-Meridionali FISE di Salto Ostacoli, uno degli appuntamenti più importanti del calendario equestre nazionale.

Un evento di rilievo per l’equitazione italiana

I Campionati Centro-Meridionali rappresentano una vetrina unica per amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il Centro e il Sud Italia.

Non solo una competizione ad alto livello tecnico, ma anche un’occasione di crescita sportiva e personale per i giovani atleti che scelgono di misurarsi con i migliori del settore.

Il Nando Ranch in gara con i suoi allievi

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 ci sarà anche il Nando Ranch di Casandrino (NA), punto di riferimento per l’equitazione giovanile in Campania, guidato con passione dall’istruttore Angelo Di Costanzo.

A rappresentare il centro ci saranno:

Francesca Pia Bruno

Chiara Chiacchio

Maria Domenica D’Alterio

Serena Giordano

Elisabetta Granato

Giuseppe Riccio

Un gruppo affiatato di allievi che, grazie a impegno, disciplina e spirito di squadra, porterà in campo non solo il proprio talento, ma anche i valori del Nando Ranch: rispetto per i cavalli, determinazione e passione autentica per l’equitazione.

Crescita e confronto sul campo

Partecipare ai Campionati Centro-Meridionali FISE significa confrontarsi con un contesto di altissimo livello, affrontare prove impegnative e vivere un’esperienza formativa unica.

Per i giovani del Nando Ranch sarà una tappa fondamentale nel loro percorso sportivo e un’occasione per dimostrare quanto lavoro, sacrificio e dedizione possano portare a risultati importanti.

Scopri di più sul Nando Ranch: www.nandoranch.it