RiminiWellness 2025: record di presenze, gli italiani riscoprono la voglia di muoversi

Immaginate la palestra più grande del mondo, ben 190mila metri quadri tra indoor e outdoor, con centinaia di migliaia di persone tra appassionati, campioni, istruttori e operatori del settore: tutto questo è RiminiWellness, la kermesse organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) che raduna in Romagna il popolo del fitness e del benessere, che ha chiuso i battenti il primo giugno dopo 4 giorni a ritmo folle. I numeri premiano l’edizione 2025 in termini di presenze, quest’anno davvero da record: la crescita del pubblico dall’estero, con prevalenza delle presenze professionali, tocca infatti un +30% sull’edizione 2024. La strategia di internazionalizzazione di IEG sui suoi prodotti di punta porta RiminiWellness a connettere l’industry del comparto sui mercati strategici nel mondo in un circolo virtuoso che riatterra a sua volta su Rimini. Crescita straordinaria anche per le presenze totali (Italia + Estero): +32% sulla precedente edizione.

Sei le macro-aree in cui è stata suddivisa la Fiera di Rimini:

ACTIVE : masterclass e sessioni live con trainer di fama mondiale.

STEEL : oltre 13.000 mq dedicati a body-building, powerlifting, sport da combattimento e integratori.

FITNESS : esposizione di attrezzature, accessori e innovazioni tecnologiche.

WELLNESS : focus su medical spa, health center e scienze riabilitative.

HEALTH : medicina sportiva, fisioterapia e longevità.

FOODWELL: nutrizione sportiva e sana alimentazione.

Elemento distintivo del 2025 il patrimonio formativo di RiminiWellness, accessibile a professionisti sanitari, trainer, studenti e operatori del settore attraverso workshop, talk e momenti di know-how sharing. Tra i momenti di punta, il Forum su Sport e Sostenibilità con il contributo di partner come Ministero dell’Ambiente, Nazioni Unite, CONI e UEFA, per una riflessione strategica sull’evoluzione dello sport in chiave 2030–2040.

A RiminiWellness anche la presentazione di ricerche inedite quali “Wellness, la classifica delle province italiane” realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore; “Studi di mercato sui consumatori di fitness in Italia”, condotta da Les Mills con il contributo IFO; “I processi di invecchiamento e l’esercizio fisico” a cura della Federazione Italiana Fitness e l’Università San Raffaele di Roma.

Un settore, quello del fitness, che non conosce crisi: infatti, secondo lo European Health & Fitness Market Report 2024, nel 2023 il numero di abbonati in palestra in Europa è cresciuto del 7,5%, raggiungendo 67,6 milioni di persone. Tuttavia, l’Italia mostra un ritardo: è il 4° Paese più sedentario tra quelli OCSE, con solo l’8,4% della popolazione totale abbonata a una palestra .

Le nuove tecnologie inoltre, sono sempre più presenti: non solo nella concezione di nuovi attrezzi interattivi con computer di bordo e controllo dei parametri cardiaci; anche mercato delle app di fitness è in forte espansione. Nel 2023, il fatturato globale ha raggiunto 1,5 miliardi di euro, con una crescita annua prevista del 16% fino al 2030, quando si stima possa superare i 4 miliardi di euro. Anche i social hanno la loro fetta di mercato, come testimonia la presenza in fiera di numerosi fitness influencer e creators provenienti da tutto il mondo, veri protagonisti con migliaia di followers disposti a stare in fila per ore per poter realizzare uno scatto da postare subito con il loro idolo.

Riconfermate alcune delle tendenze lanciate lo scorso anno, come il fitness brasiliano declinato in nuove forme e con nuovi attrezzi come trampolini e bacchette, con movimenti e coreografie ispirate alla capoeira, il ritorno dei famosi “kangoo jumps”, gli stivaletti con un sistema di molle che riduce l’impatto delle articolazioni e promette grande divertimento.

“Inclusività” nel senso più ampio ed autentico del termine invece per Zumba, il programma fitness che unisce attività cardio ai ritmi della musica latinoamericana creato da Beto Perez, amatissimo ed acclamato da istruttori e praticanti durante le sue lezioni sul palco, accompagnato, tra gli altri, da Mattia Zenzola, protagonista di Amici di Maria De Filippi: dai bambini agli anziani, in coppia, in gruppo, “sentado” (ossia seduti) o in piedi, la colorata e allegra brigata degli zumberi ha portato la fiesta a Rimini ancora una volta con un enorme successo.

Poi ci sono le certezze granitiche: lo step coreografico di un pilastro come Gil Lopes, l’energia travolgente di Jill Cooper con il suo format “Superjump“, l’indoor cycling, ma anche tantissimi praticanti di discipline olistiche, prima fra tutte lo yoga, con tantissimi maestri provenienti da ogni angolo del mondo, per un equilibrio perfetto mind-body.

Interessanti le attività proposte dall’Esercito Italiano e dai Vigili del Fuoco, non solo volte a far conoscere al grande pubblico i programmi di allenamento militare, ma anche una riflessione sull’importanza del lavoro svolto dai tanti uomini e donne dei Vigili del Fuoco, che hanno coinvolto spettatori e praticanti di ogni età nella simulazione di interventi di soccorso che, a dire il vero, andrebbero portati nelle scuole.

Insomma, RiminiWellness 2025 si conferma come l’evento di riferimento per il mondo del fitness e del benessere, offrendo una panoramica completa sulle tendenze, le innovazioni e le opportunità del settore. In un contesto in cui l’Italia cerca di colmare il divario con gli altri Paesi europei in termini di attività fisica, eventi come questo giocano un ruolo fondamentale nella promozione di stili di vita sani e attivi.

Appuntamento al 2026 a Rimini, da giovedì 28 a domenica 31 maggio: l’energia non si ferma.