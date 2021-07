Perché nel mercato attuale è conveniente investire in azioni Apple

Oggi in questo tipo di mercato azionario alcune certezze stanno venendo meno, per via del complesso quadro generale che le borse valori stanno vivendo e attraversando. L’instabilità e la volatilità sono in effetti le costanti di questo momento economico e dei mercati finanziari.

Investire in azioni Apple è un’attività praticata da un numero sempre crescente di investitori in tutto il mondo. Comprare le azioni dell’azienda di Cupertino di tipo tecnologico significa entrare a far parte della società con la più grande capitalizzazione al mondo. Grazie a una gestione interna previdente, che ha posto solide basi, la Apple rientra sempre nel novero dei migliori investimenti da fare sui mercati azionari. Inoltre, se in passato era impossibile pensare di poter comprare azioni simili, ormai chiunque può riuscirci. Basta avere un capitale minimo da cui partire per iniziare il proprio investimento e comprare azioni apple su cui speculare da qui ai prossimi anni, visto che il Nasdaq e i cosiddetti FAAMG hanno ancora un grande margine di manovra e quindi di possibile capitalizzazione e guadagno. Per questo e per altre ragioni che andremo a scoprire, comprare azioni Apple potrebbe risultare piuttosto conveniente per il mercato attuale che stiamo vivendo e attraversando.

Il titolo Apple (AAPL) è uno dei titoli più analizzati, sezionati e discussi al mondo, e con buone ragioni. Nell’agosto 2020, il valore delle azioni della società ha superato i $ 2 trilioni, rendendola la società più preziosa per capitalizzazione di mercato nel mercato azionario statunitense. Apple è anche diventata uno dei maggiori emittenti di obbligazioni sul mercato, con dozzine di offerte di obbligazioni. Queste grandi emissioni obbligazionarie e altre offerte di debito a breve termine hanno portato il debito a termine di Apple a circa $ 108 milioni a marzo 2021. Di conseguenza, gli investitori che sono anche appassionati di Apple possono acquistare azioni Apple o obbligazioni Apple.

Apple durante gli ultimi 15 anni è diventata un’azienda enorme in qualsiasi modo la si misura. Eppure sta ancora registrando una crescita impressionante sui profitti e sui profitti, alimentata in parte dai consumatori che aggiornano l’attrezzatura del computer di casa durante il coronavirus. Apple ha appena avuto un altro trimestre straordinario e questo trimestre non ha nemmeno incluso i benefici del suo nuovo annuncio. Questi iMac colorati, l’iPad Pro, l’iPhone 12 viola e le loro etichette aeree accessorie indispensabili. Ma questo trimestre nel complesso mi ha ricordato che Apple è davvero un’azienda globale.

Le entrate complessive sono aumentate del 54%, ma le Americhe sono aumentate solo del 35%, il che significa che le entrate non americane sono salite alle stelle del 69%. Avevano entrate record in ciascuno dei segmenti geografici. Mac e servizi hanno fornito risultati record di tutti i tempi. Il Mac, che è stato alimentato dal suo chip M1 per un po’ di tempo, ha stabilito record di tutti i tempi continuando il suo slancio per la categoria di prodotti. Tim Cook ha detto, infatti, “gli ultimi tre trimestri per Mac sono stati i tre migliori trimestri per Mac di sempre”.

Il coronavirus è stato un enorme vento in poppa per l’azienda poiché i consumatori costretti a casa hanno aggiornato la tecnologia e questo senza che i negozi siano aperti. Sono andato al mio Apple Store locale sperando di poter entrare e curiosare e avevo bisogno di un appuntamento. Questo è stato solo un paio di settimane fa. Questi risultati hanno permesso loro di generare un flusso di cassa operativo di $ 24 miliardi e restituire quasi $ 23 miliardi agli azionisti solo durante il trimestre. Penso che Apple abbia ancora il suo mojo. Secondo l’esperto analista Brian Stoffel Apple è la più grande azienda del mondo, parliamo di una realtà che in questo momento finanziario riesce a restituire ben 23 miliardi di dollari ai propri azionisti. Queste sono alcune delle motivazioni che rendono l’investimento in azioni Apple interessante e su cui pensare bene in questo particolare momento, che presto darà nuove direttive e un differente drive al settore dei titoli tecnologici come i FAAMG a cui l’azienda di Cupertino fa riferimento, in termini di investimento e di azioni.