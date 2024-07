Vietri in Scena. Mercoledì 24 luglio ore 21, nella Villa comunale di Vietri sul Mare

Mercoledì 24 luglio alle ore 21 sarà la splendida cornice della Villa Comunale di Vietri sul Mare ad accogliere il concerto, a cura di “Vietri in Scena”, dell’Orchestra Filarmonica Campana, diretta da Giulio Marazia con il violino solista Giulia Rimonda, classe 2002, musiche di G. Puccini, P. I. Čajkovskij, G. Verdi. Il concerto “Specchi e Prismi” indaga sulla valenza simbolica, storica e musicale di Puccini, Verdi e Tchaikovsky ponendo una riflessione metafisica sul significato della loro produzione artistica, sul visibile e l’invisibile, l’essere e l’apparire, il vero e il falso. Il melodramma conosce in quel periodo un momento di crisi e c’è un crescente interesse per la musica strumentale. Puccini si fa portavoce del cambiamento, raccoglie l’eredità di Verdi cercando nell’aggiornamento della scrittura musicale qualcosa di moderno, rivoluzionario. Nel centenario della morte (1924-2024) del compositore lucchese il concerto si apre con la sua prima opera “strumentale”, il Preludio Sinfonico dove Puccini traccia già l’eredità che sarà raccolta da Verdi ovvero il perseguire di nuovi stili, linguaggi e modalità espressive, che saranno la sua fortuna nei cinquant’anni a venireDopo l’ouverture, l’esecuzione del Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, che ammirava il talento e la forza espressiva delle opere di Verdi. Il cerchio del programma proposto si chiude con la Sinfonia de I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi.

La Direzione artistica di Vietri in Scena è del Maestro Luigi Avallone, con il sostegno del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e dell’assessore ad Eventi e Cultura, Daniele Benincasa.

Programma

Giacomo Puccini Preludio Sinfonico

Pyotr Ilyich Tchaikovsky Concerto per violino e orchestra

(Allegro Moderato, Canzonetta: Andante, Allegro Vivacissimo)

Giuseppe Verdi I Vespri Siciliani Sinfonia

Orchestra Filarmonica Campana

Fondata nel 2006 col nome Ensemble Contemporaneo, ha modificato nel 2013 il nome in Orchestra Filarmonica Campana. Ha realizzato centinaia di concerti sia in Italia che all’estero e fin dagli inizi ha istituito una propria stagione concertistica dislocata sul territorio della Regione Campania caratterizzata da eventi culturali e artistici sviluppati attorno ad uno specifico tema. Il repertorio spazia dal Barocco al Novecento, da brani di più rara esecuzione fino alla musica contemporanea. La direzione artistica e musicale è affidata al suo fondatore Giulio Marazia, mentre per il triennio 2022-2024 è stato disegnato come direttore ospite principale Francesco Ivan Ciampa che arricchisce l’Orchestra con la sua grande esperienza in campo internazionale. In Italia l’Orchestra si è esibita nei principali teatri e auditorium, partecipando come orchestra ospite a prestigiose rassegne e festival musicali e collabora con direttori nazionali e internazionali di chiara fama. Nel 2019 è stata protagonista di una lunga tournée in Cina, con concerti dedicati alla diffusione dell’opera lirica italiana.

Giulio Marazia

Nato nel 1983, si laurea in corno, didattica della musica e composizione al Conservatorio “G.Martucci” di Salerno e in pianoforte al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha studiato direzione d’orchestra con Nicola Hansalick Samale, Piero Bellugi e Vittorio Parisi, laureandosi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il massimo dei voti cum laude. Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento in direzione d’orchestra presso l’Accademia Chigiana di Siena con Gianluigi Gelmetti e a Liegi presso l’Opera Royale de Wallonie con Paolo Arrivabeni. Dal 2016 compone per la Da Vinci Publishing.