Noleggio stampanti, perché la locazione operativa conviene

Il noleggio stampanti, con la locazione operativa, può essere un’ottima soluzione per l’ufficio. In un momento di ripulisti e di rifioritura, quello che conta è sapersi organizzare in modo proficuo. Numerosi studi hanno infatti legato il benessere dell’ambiente a quello individuale (vedi la teoria ecosistemica di Bronfenbrenner) in cui si evidenzia quanto il clima che si respira in qualunque contesto, influenzi poi la salute di ciascuno, non solo dal punto di vista personale ma allargando il discorso anche in termini di prestazione. Un ufficio con le giuste tecnologie e strumentazioni può essere dunque una risposta efficace al fatto che è dai dettagli che si vede l’efficienza complessiva di un ufficio. Serve quindi rinnovare da tutti i punti di vista se di ripresa economica si sta parlando; investire in tutti quei macchinari che servono concretamente al lavoro spedito ed efficienze in ufficio. Ma come conciliare l’esigenza di qualità con quella di convenienza?

Noleggio stampanti, la soluzione su misura della locazione operativa

Dovendo scegliere tra varie opzioni, le aziende e gli uffici che hanno a cuore il lavoro puntuale e accurato, spesso si perdono nel mare magnum delle possibilità. In realtà, se volessimo fare mente locale si potrebbe dividerle in due grandi macrogruppi:

il primo è la normale compravendita del bene;

il secondo è il noleggio stampanti/locazione operativa multifunzioni con le sue soluzioni di rateizzazione.

Perché la seconda opzione è più conveniente per un ufficio?

Vantaggi finanziari

La locazione di fotocopiatrici, stampanti e multifunzione permette di disporre del bene senza acquisirne la proprietà

Costi certi e programmati

Nessun esborso immediato

Possibilità di opzioni diverse di noleggio (personalizzazione sulle esigenze)

Vantaggio amministrativo e patrimoniale

In alcuni casi, un unico interlocutore dal punto di vista burocratico (eliminando diversificazione scadenze e adempimenti per fornitori diversi)

Alcun inserimento in bilancio di nessuna immobilizzazione

Assistenza

Nel contratto molto spesso è inserita l’assistenza, il cambio tecnologico in caso di obsolescenza, possibilità di adeguamento in base alle esigenze del cliente.

Euroffice, da anni nel settore, garantisce le migliori offerte noleggio stampanti.