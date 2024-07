SIMONE SCHETTINO mercoledì 24 luglio 2024 E FIORENZA CALOGERO giovedì 25 luglio 2024

AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Terza edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 19 giugno all’8 settembre 2024

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

Ad Agorà San Sebastiano al Vesuvio “Ḕ finalmente show” con Simone Schettino, poi di nuovo musica con Fiorenza Calogero che porta in scena la canzone napoletana degli anni ‘50

Continua il viavai di grandi ospiti ad Agorà – San Sebastiano al Vesuvio terza edizione: mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 21.15, Simone Schettino andrà in scena con “Ḕ finalmente show” (costo del biglietto 15 euro primo settore – 13 euro secondo settore); giovedì 25 luglio 2024, alle ore 21.15, Fiorenza Calogero si esibirà nel concerto “Desiderio” per la rassegna “Vesuvio Suona Bene” (costo del biglietto per posto unico a sedere numerato 10 euro + 2 prev). La conduttrice Emma Di Nicuolo introdurrà alle serate. Nell’arena, grazie al verde in cui sorge, è possibile godere di temperature fresche e refrigeranti, insieme alla presenza di luoghi di ristoro.

Simone Schettino, con il suo spettacolo, fa riflettere su un mondo globalizzato dove non esistono più punti fermi, aumentano sempre di più i nostalgici di un tempo, quelli del “Si stava meglio quando si stava peggio… Non c’è più religione… I giovani di oggi non hanno più futuro… “. «Ma una società che cerca di ripristinare il passato è perdente in partenza – sottolinea il comico – bisogna inevitabilmente avere il coraggio di affrontare il presente con tutte le sue conseguenze, solo così possiamo trarre beneficio dai cambiamenti. Per migliorare la società dei giovani e il loro futuro è necessario analizzare il comportamento dei più grandi, dove per “grandi” non si intendono esclusivamente quelli che ci governano ma in generale tutti quelli che, come si suol dire, appartengono agli “anta” …». Un’analisi che fa riflettere e ridere, soprattutto quando ci si sente coinvolti.

Fiorenza Calogero porta sul palco il nuovo recital sugli anni ‘50 della canzone napoletana a partire dal repertorio di due precursori come Roberto Murolo e Renato Carosone, i quali si affermano in particolare nei night club. Il primo contribuisce a liberare la melodia napoletana dagli eccessi della retorica e melodrammatica che la caratterizzavano fino a quel momento. Il secondo fonda con Gegè Di Giacomo e Peter Van Wood un famoso trio e trasforma le canzoni in piccoli spettacoli come: Caravan petrol, Tu vuò fa l’americano e Torero. Seguirà poi la canzone di gusto più “italiano“ di cui il principale interprete si rivelerà Domenico Modugno.

Il programma di cinema dell’Arena prevede, a seguire, venerdì 26 luglio il film “Come può uno scoglio” regia Gennaro Nunziante; sabato 27 luglio il film “Il ragazzo e l’airone” regia di Hayao Miyazaki”; domenica 28 luglio il film “Povere creature” regia di Yorgos Lanthimos.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio – Ambito 28, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

L’arena estiva al Parco urbano di via Fellapane a San Sebastiano proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti. Nell’ampia area verde, con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, sarà infatti possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate. Il biglietto per la visione di un film costa solo 3,50 euro.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Info: [email protected]

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

PROGRAMMA LUGLIO 2024

martedì 23 luglio film “Enea” regia di Pietro Castellitto;

mercoledì 24 luglio spettacolo Simone Schettino in “Finalmente show”;

giovedì 25 luglio concerto di Fiorenza Calogero;

venerdì 26 luglio film “Come può uno scoglio” regia Gennaro Nunziante;

sabato 27 luglio film “Il ragazzo e l’airone” regia di Hayao Miyazaki”;

domenica 28 luglio film “Povere creature” regia di Yorgos Lanthimos ;

martedì 30 luglio concerto dei “Suonno d’ajere”

mercoledì 31 luglio Aria Film Festival.