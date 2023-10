Professioni più pagate in Italia: quali sono? Una classifica

In Italia, il mondo del lavoro offre una vasta gamma di opportunità, ma alcune professioni spiccano per le loro retribuzioni significative. Questo articolo è un viaggio alla scoperta delle carriere più lucrative del paese, con un focus su quanto puoi guadagnare e su come puoi accedere a queste opportunità.

Le professioni più pagate in Italia

In Italia, alcune professioni sono notoriamente tra le più remunerative. In cima a questa lista troviamo i notai e i medici specialistici. I notai, a seconda dell’esperienza e della loro specializzazione, guadagnano in media da 60.000 a oltre 260.000 euro all’anno. Mentre i medici specialistici possono aspettarsi guadagni annui che vanno dai 70.000 a oltre 100.000 euro.

Professioni come consulente finanziario, farmacista e pilota d’aereo sono anch’esse tra le più lucrative in Italia. I consulenti finanziari, che si occupano di consulenze bancarie, prestiti, mutui e altri servizi finanziari, guadagnano in media oltre 50.000 euro all’anno. I titolari di farmacia, al contrario dei loro dipendenti, possono guadagnare almeno 60.000 euro all’anno. Nel caso dei piloti d’aereo, il guadagno medio annuo si aggira intorno ai 70.000 euro, ma può aumentare notevolmente in base alle rotte e alla natura del lavoro.

Inoltre, sorprendentemente, tra le professioni meglio retribuite in Italia troviamo anche quelle legate al mondo digitale, come esperti di web marketing o software engineer. Queste nuove professioni digitali possono iniziare con stipendi di circa 60.000 euro per il web marketing e 40.000 euro per il software engineering.

Solo in fondo alla lista, ma comunque ben remunerati, si trovano gli ingegneri, i commercialisti e gli avvocati, con salari che iniziano generalmente da poco più di 30.000 euro all’anno ma possono superare i 60.000 euro, a seconda dell’esperienza e della specializzazione.

Come trovare impiego in Italia

Se desideri ricercare lavoro in una delle professioni citate sopra, o in altri campi, suggeriamo di partire dalla ricerca online, in base alla tua città di provenienza o in cui desideri spostarti per lavorare. Ad esempio, se sei o desideri lavorare in Campania, il portale di offerte di lavoro di Gi Group a Napoli ti permette di scoprire tutte le posizioni più richieste a cui puoi applicare, così come per tutte le altre regioni d’Italia. Inizia subito la tua ricerca online e intraprendi la carriera che più preferisci.