STASERA GIANFRANCO GALLO E CICCIO MEROLLA AD AGORA’ A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO PER UN OMAGGIO A LIBERO BOVIO

AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Terza edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 19 giugno all’8 settembre 2024

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

Sold out ad Agorà San Sebastiano al Vesuvio per Gianfranco Gallo che porta in scena, con la partecipazione di Ciccio Merolla, la sua ‘Reginella’, un omaggio al grande Libero Bovio.

Ancora teatro ad Agorà – San Sebastiano al Vesuvio terza edizione: giovedì 18 luglio 2024, alle ore 21.15, Gianfranco Gallo, con la partecipazione di Ciccio Merolla, andrà in scena con “Reginella, sono Libero. Sogno in parole e musica”. La conduttrice Emma Di Nicuolo introdurrà alla serata.

Siamo in un non luogo, Libero Bovio su una poltrona dorme. È il 26 Maggio del 1942, giorno della sua morte. Si desta, si guarda allo specchio, il corpo e la voce non sono suoi. Forse sogna? Uno strano personaggio senza tempo lo informa della sua dipartita. Lui è un “catalogatore”, ha il compito di giudicare le opere degli scrittori e dei poeti al fine di decretarne un successo eterno o un oblio dopo la loro vita terrena. «Ma di chi è il corpo nel quale si agitano i pensieri di Don Liberato? Ma soprattutto tu lo sai chi è Libero Bovio? – domanda Gianfranco Gallo, mentre anticipa qualcosa dello spettacolo che andrà in scena – Sai che ha scritto i testi di Reginella, Passione, Chiove, ‘O paese d”o sole e di mezzo repertorio della canzone classica napoletana? Sai che io stravolgo le vite di questi autori? Che le rivedo a modo mio? Che trovo nelle storie di oggi le tracce che hanno lasciato? Sai che per me Sting e Don Liberato possono ritrovarsi? Sai che lui non sopportava gli attori? Io gli faccio fare la pace sul palco. Con me ci sarà Mister Boom Boom “Malatia”, Ciccio Merolla e una compagnia di 9 attori e musicisti che ringrazio ogni giorno per la loro bravura. Vieni a scoprire che c’è un altro modo di far conoscere la tradizione e che il Teatro le deve dare vita, non porla su uno scaffale di un Museo. Lo spettacolo è un originale viaggio tra le creazioni di uno dei più grandi autori della Canzone classica napoletana».

Con Alessia Cacace, Anna Rita Di Pace, Alessia Moio.

Piano – Luigi Esposito

Percussioni – Emiliano Barrella

Basso Umberto Lepore

e con Lisa Imperatore

e la partecipazione di Ciccio Merolla

Il programma di cinema dell’Arena prevede, a seguire, venerdì 19 luglio il film “Martedì e Venerdì” regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis; sabato 20 luglio il film “Kinds of kindness” regia di Yorgos Lanthimos; domenica 21 luglio il film “Dogman” (extended version) ospite della serata il regista Matteo Garrone; martedì 23 luglio il film “Enea” regia di Pietro Castellitto.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

L’arena estiva al Parco urbano di via Fellapane a San Sebastiano proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti. Nell’ampia area verde, con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, sarà infatti possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate, con due importanti novità: il biglietto per la visione di un film costa solo 3,50 euro mentre, per gli spettacoli teatrali, sarà anche possibile acquistare un abbonamento che comprende tutti gli spettacoli al costo di 90 euro.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Info: [email protected]

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Ufficio stampa: Enrica Buongiorno tel.3288598396 [email protected] e Gabriella Diliberto tel.3471375439 [email protected]

PROGRAMMA Giugno 2024

Serata inaugurale mercoledì 19 giugno Peppe Servillo & Solis String Quartet

giovedì 20 giugno il film “Palazzina Laf” regia di Michele Riondino;

venerdì 21 giugno, il film “Il segreto di Liberato” di Francesco Lettieri;

sabato 22 giugno il film “Io Capitano” regia di Matteo Garrone;

domenica 23 giugno il film “C’è ancora domani” regia di Paola Cortellesi;

martedì 25 giugno il film “Zamora” regia di Neri Marcorè;

mercoledì 26 giugno Michele Placido in “Serata d’onore”;

giovedì 27 giugno il film “Un mondo a parte” regia di Riccardo Milani;

venerdì 28 giugno il film “Killers of the flower moon” regia di Martin Scorsese;

sabato 29 giugno il film “Succede nelle migliori famiglie” regia di Alessandro Siani;

domenica 30 giugno il film “Barbie” regia di Greta Gerwig.

PROGRAMMA LUGLIO 2024

martedì 2 luglio film “Santocielo” regia di Francesco Amato;

mercoledì 3 luglio film “La chimera” regia di Alice Rohrwacher;

Giovedì 4 luglio evento, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo in “Pugni nel cuore”;

venerdì 5 luglio film “Sbatti il mostro in prima pagina” restaurato in 4K;

sabato 6 luglio film “Sei fratelli” regia di Simone Godano;

domenica 7 luglio film “Oppenheimer” regia di Christopher Nolan;

martedì 9 luglio concerto “Fabrizio Bosso quartet We wonder”;

mercoledì 10 luglio spettacolo con Paolo Caiazzo in “Boomer”;

giovedì 11 luglio concerto di Lino Volpe;

venerdì 12 luglio film “Adagio” regia di Stefano Sollima;

sabato 13 luglio film “Confidenza” regia di Daniele Lucchetti;

domenica 14 luglio film “Comandante” regia di Edoardo De Angelis;

martedì 16 luglio film “Dieci minuti” regia di Maria Sole Tognazzi;

mercoledì 17 luglio film “Romeo è Giulietta” regia di Giovanni Veronesi;

giovedì 18 spettacolo Gianfranco Gallo e Ciccio Merolla;

venerdì 19 luglio film “Martedì e Venerdì” regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis;

sabato 20 luglio film “Kinds of kindness” regia di Yorgos Lanthimos;

domenica 21 luglio film “Dogman” (extended version) ospite della serata il regista Matteo Garrone;

martedì 23 luglio film “Enea” regia di Pietro Castellitto;

mercoledì 24 luglio spettacolo Simone Schettino in “Finalmente show”;

giovedì 25 luglio concerto di Fiorenza Calogero;

venerdì 26 luglio film “Come può uno scoglio” regia Gennaro Nunziante;

sabato 27 luglio film “Il ragazzo e l’airone” regia di Hayao Miyazaki”;

domenica 28 luglio film “Povere creature” regia di Yorgos Lanthimos ;

martedì 30 luglio concerto dei “Suonno d’ajere”

mercoledì 31 luglio Aria Film Festival.