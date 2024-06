La sicurezza dei casinò italiani online: quali fattori sono da valutare

I dati relativi al 2024 del Libro Blu relativi al 2024 redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non sono ancora disponibili, ma le prime statistiche mostrano una costante crescita del gioco online rispetto a quello fisico: solo nel mese di marzo, è stato confermato un +15% di incremento. L’andamento costante del settore iGaming procede e dietro a questo trend non c’è solamente il comfort di poter giocare dalla propria casa, ma soprattutto la tutela della privacy e i sistemi digitali di sicurezza sempre più elevati che fanno sentire al sicuro i consumatori.

I giocatori preferiscono i casinò online

Il fatturato collegato al settore iGaming è in costante crescita: nonostante il gioco fisico continui a risultare un intrattenimento apprezzato, risultano sempre più i giocatori che preferiscono il digitale. A mostrarlo sono proprio i dati che segnano un aumento del 15% solo nel mese di marzo, rispetto allo stesso periodo del 2023.

Promozioni e bonus, un catalogo ricchissimo di titoli e la comodità di giocare ovunque (persino dal proprio smartphone) hanno sicuramente aiutato ma, come emerge da alcuni sondaggi, gli utenti sanno soprattutto di potersi affidare ad una lista casino AAMS ufficialmente riconosciuti dallo Stato, e quindi affidabili. La sicurezza, l’applicazione del GDPR e la tutela della privacy si rivelano alcuni degli aspetti principali che hanno contribuito al fenomeno di crescita dell’iGaming. Ma quali sono le leggi che regolamentano il gioco nella Penisola? E quali invece i fattori a cui i gamer dovrebbero prestare attenzione?

Le regole del casinò online in Italia

Nel web si trova davvero di tutto: in pochi clic gli utenti possono navigare e individuare portali di gaming di ogni tipo, alcuni dei quali non italiani. Per potersi tutelare, è bene prendere in considerazione alcune normative italiane ed europee che regolamentano il gioco in rete. In Italia ad occuparsi della tematica è il Decreto Dignità del 2018 che si è concentrato soprattutto sulla natura pubblicitaria. Di recente, però, sono stati introdotti alcuni cambiamenti sia a livello nazionale sia europeo, basti pensare alla collaborazione tra ADM e Sogei per quanto riguarda il riordino del gaming digitale.

La bozza nata da questa partnership è ancora in corso di miglioramento e perfezionamento, ma si prevede una presentazione a Bruxelles entro la fine dell’anno: l’obiettivo comune è quello di massimizzare la protezione dei giocatori, implementando misure di tutela sempre più efficaci. Il focus è sicuramente puntato sulla sicurezza e sulla trasparenza, due pilastri importantissimi per questo campo.

Quali sono le tecnologie più importanti del settore

Oltre a scegliere portali autorizzati inseriti nella lista AAMS, con regolare licenza consultabile dagli utenti, è bene sapere che sono disponibili altri fattori e tecnologie in grado di tutelare il consumatore finale.

Alla base delle misure di protezione ci sono la verifica dell’attività per l’attivazione dell’account e la promozione di pratiche di comportamento più responsabili ma non sono le uniche: molte implementazioni sono pensate per rendere le transazioni più sicure. Basti pensare alla crittografia SSL: la vediamo non solo sui casinò online autorizzati ma anche in tantissimi altri siti dove si inseriscono dati bancari o personali. La tecnologia lavora per criptare le informazioni digitate, evitando che malintenzionati possano accedervi.

Altrettanto importante è l’autenticazione a due fattori che è sempre più comune per social, home banking e altri sistemi di pagamento. Nelle sale da gioco digitali viene utilizzata in modo complementare con firewall di ultima generazione e software antifrode: in questo modo, chiunque faccia log-in dovrà utilizzare un OTP temporaneo inviato via sms, app o e-mail per poter effettuare pagamenti.

Un’altra procedura interessante è quella dei generatori di numeri casuali RNG: l’idea è quella di offrire imparzialità e quindi assoluta casualità dei risultati; ricordiamo, infatti, che non ci sono trucchi o strategie, il gioco d’azzardo si basa solo ed esclusivamente sulla fortuna.

Da non sottovalutare anche la blockchain che ha come obiettivo quello di fornire un registro verificabile e immutabile di ogni tipologia di movimento economico e di risultati dei giochi. In questo campo è di supporto nell’evitare manipolazioni e proprio per questo viene utilizzata tra i protocolli di sicurezza di alcuni dei migliori casinò online italiani inseriti nella lista AAMS.

A tutti gli aspetti tech altamente performanti va aggiunto quello umano che non deve mai mancare. Pur trattandosi di piattaforme digitali, è importante che le sale da gaming forniscano un servizio di assistenza clienti attivo, solerte e reattivo: alcuni lo garantiscono persino 24 ore su 24 con opzioni di contatto via chat, email o telefono. Marcia in più a disposizione è quella delle recensioni: grazie alle review disponibili, si ha un quadro generale di eventuali criticità così da proteggersi al meglio.