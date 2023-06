Sicurezza e gestione delle emergenze sismiche, esperti a confronto

Domani 26 giugno, nell’ambito dell’esercitazione nazionale di Colonna Mobile Regionale simulazione “sisma” che si svolgerà nei territori di Apice vecchia e Conza della Campania dal 27 al 30 giugno p.v. in sinergia con il Centro Nazionale Operativo della Direzione Centrale Emergenza dei Vigili del Fuoco di Roma, grazie anche alla collaborazione del comune di Apice ha organizzato presso il Castello dell’Ettore ad Apice vecchia, un Convegno sul tema: ”Il rischio sismico in Campania” che si terrà alle ore 16.00 ed a cui parteciperanno figure tecniche ed istituzionali che approfondiranno la tematica, peculiare in questi territori.

Interventi previsti:

La Protezione civile nelle emergenze sismiche Dirigente Protezione civile della Campania Dott.ssa Claudia Campobasso

Il Rischio sismico sul territorio italiano Comandante dei Vigili del fuoco di Avellino Ing. Mario Bellizzi

Modalità e tecniche di contrasto all’emergenza sisma del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Dirigente Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Campania Arch. Maria Angelina D’Agostino

Il dispositivo esercitativo in Campania Coordinatore esercitazione di colonna mobile regionale Ing. Carlo Federico

Le tecniche U.S.A.R. di ricerca persona sotto le macerie Vicedirigente Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Campania Ing. Michele Maria La Veglia

Applicazione tecniche U.S.A.R. durante l’Emergenza Ischia 2022 Comandante dei Vigili del fuoco di Napoli Ing. Adriano De Acutis