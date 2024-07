Caivano stArt – Talent Scout

Oltre cento ragazz* hanno aderito al progetto “talent scout” diretto da Lello Arena

Attive le prenotazioni per assistere agli spettacoli gratuiti di Paolo Caiazzo e Nino Frassica in scena con i giovani talenti i giorni 19 e 20 luglio. Clicca per prenotare il tuo posto ed assistere all’evento gratuitamente

https://www.etes.it/search?q1=AREA%20MERCATO%20CAIVANO&s=1