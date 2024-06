I giovani della Campania al Genfest di Lamezia Terme, in Calabria. Staffetta con il Genfest del Brasile

L’iniziativa dei giovani del Movimento dei Focolari, in continuità con l’evento mondiale, in programma ad Aparecida, in Brasile

La Diocesi di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, si prepara ad accogliere centinaia di giovani da tutto il Sud Italia e dalla Sardegna, dal 26 al 30 luglio. Nella città della Piana, al centro della Calabria, si svolgerà il Genfest, uno dei grandi eventi che hanno accompagnato la nascita del Movimento dei Focolari e la sua parte giovanile.

L’evento in programma in Calabria vedrà la partecipazione di una cinquantina di giovani della Campania (da Napoli, Casavatore, Ischia, Caserta, Arzano, Mondragone, San Vitaliano, Somma Vesuviana, Scafati e altre città), alcuni dei quali già impegnati nei mesi precedenti nella preparazione e nell’organizzazione dell’evento. Varie le attività che in questi mesi sono state messe in atto per raccogliere fondi e contribuire alla formazione di un fondo da mettere in comune perché tutti i giovani possano partecipare al di là delle difficoltà economiche. In questa rete di solidarietà e di corresponsabilità sono state fondamentali la collaborazione e la generosità di tanti adulti delle varie comunità del territorio: ci sono state pizze solidali, vendita di dolci e caffè in manifestazioni del Movimento, semplici realizzazioni teatrali ancora in tempo natalizio e sta anche prendendo piede la “quota sospesa”, da parte di vari adulti che donano un’intera quota o una parte per i giovani.

Il primo Genfest, con centinaia di giovani di etnie, culture, lingue e religioni diverse che si ritrovano col presupposto di costruire un mondo più unito e fraterno, si svolse a Loppiano (FI), nel 1973, seguito da quelli di Roma, dal 1975 al 2000, a distanza di 5 anni; mentre nel 1987 e nel 1993 se ne svolsero circa 50 versioni locali, in tutto il mondo. Dopo una lunga pausa, si è tenuto a Budapest, in Ungheria, nel 2012; e a Manila, nelle Filippine, nel 2018.

Quest’ anno il Genfest mondiale si svolgerà ad Aparecida, in Brasile, per la prima volta nel continente sudamericano. Contemporaneamente, altri Genfest si svolgeranno in varie parti del mondo.

Le regioni del Sud Italia e la Sardegna, in una simbolica staffetta subito dopo l’evento brasiliano, ripropongono la stessa iniziativa a livello locale, attraverso un percorso immersivo e pratico di conoscenza della cultura della pace, della fraternità e della solidarietà. Per l’edizione di quest’anno, per l’Italia meridionale e le isole, è stata scelta la diocesi di Lamezia Terme dove centinaia di giovani avranno la possibilità di raccontarsi, conoscere i testimoni, vivere esperienze nelle realtà del terzo settore, del volontariato, dell’impegno civico.

Negli stessi giorni, i giovani dell’Italia settentrionale e del centro, si ritroveranno a Loppiano, in Toscana.

Il programma dettagliato dei tre giorni, le iniziative e gli ospiti saranno resi noti nelle prossime settimane.