La presentazione di “Napoli e i suoi dilemmi” diventa occasione di dibattito

Il 14 ottobre a Palazzo Reale di Napoli è stato presentato il libro Napoli e i suoi dilemmi di Umberto Ranieri, nella sede della Fondazione Premio Napoli.

Il dibattito che si è aperto ha visto i relatori concordi, in varie sfumature, sul fatto che la borghesia napolentana e più in generale meridionale, non è mai stata in grado di diventare una vera e propria classe dirigente e di operare una riforma radicale per portare Napoli al posto che le spetta nella nostra epoca, nonostante ne abbia tutte le potenzialità.

