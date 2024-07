BLUES IN VILLA 2024: 26 LUGLIO SERATA FINALE CHRIS CAIN – T.R.E.S. FRANCO TORO

Lo storico Blues&Jazz Festival della provincia di Pordenone torna a “casa” al

Parco di Villa Varda di Brugnera

per la serata finale della sua 26esima edizione

Per la sua ultima elettrizzante serata Blues In Villa 2024 torna a casa, nel Parco di Villa Varda di Brugnera (PN) che l’ha visto nascere e crescere.

Appuntamento venerdì 26 luglio dalle ore 20:00 per l’appuntamento conclusivo della rassegna, un doppio concerto con opening act sovraccarico di energia rock e blues. Sul palco dello storico Blues&Jazz Festival della provincia di Pordenone, giunto ormai alla sua 26esima edizione, un “dream team” di artisti internazionali che manderanno i fan in delirio: dagli Stati Uniti Chris Cain, fresco di uscita di un nuovo album, i toscani T.R.E.S. Radio Express Service e il bluesman triestino Franco Toro.

I biglietti per la serata saranno in vendita all’ingresso dell’evento, al prezzo di € 15,00 per il biglietto intero e di € 12,00 per gli under 25 e over 65.

In caso di pioggia, l’evento si terrà nella Sala Conferenze dell’Hotel Ca’Brugnera.

CHRIS CAIN

Headliner della serata sarà il chitarrista e cantante americano Chris Cain, vera leggenda vivente, il cui talento è stato lodato nientemeno che dal mitico B.B.King.

Cresciuto a San Josè da genitori appassionati di musica, Chris Cain vede per la prima volta B.B. King a 3 anni, imbraccia la chitarra a 8 e non la molla più. Vede decine di concerti degli artisti più importanti del 900, (James Brown, Albert King, Johnny Winter, Jimi Hendrix, The Beatles tra gli altri) e come una spugna assorbe dai suoi idoli e da ciò che lo circonda gli elementi che definiranno il suo stile: un mix scatenato ed espressivo tra Ray Charles, Albert Collins, Wes Montgomery, Albert King e B.B. King, a cavallo tra blues, soul, funk, jazz. Oltre al Re, molti colleghi illustri si sono espressi in attestati di stima, tra cui Joe Bonamassa e Robben Ford. La sua carriera come band leader inizia nel 1986, e da quel momento non ha mai smesso di segnare il proprio percorso nella scena blues. Ha all’attivo 15 album e innumerevoli recensioni positive sia dalla stampa generalista che di settore. A Brugnera avremo modo anche di ascoltare alcun i brani del suo album più recente, Good Intentions Gone Bad, uscito proprio la scorsa settimana: un album che è la testimonianza della vitalità di un artista che non ha mai smesso di divertirsi e creare nuove meraviglie con la sua chitarra.

T.R.E.S. Radio Express Service

Il palco è l’habitat naturale dei T.R.E.S. Radio Express Service: un power trio attivo da più di 30 anni, che nei suoi concerti mescola blues, rock, funk, psichedelia in un’esperienza esplosiva. La loro storia inizia da adolescenti, quando i fratelli Simone e Roberto Luti incontrano Rolando Cappanera e formano i First Experience. Successivamente le strade di questi tre “fratelli in musica” si dividono e ognuno iniziando un percorso indipendente.

Roberto va a New Orleans, dove vive clandestinamente per 10 anni diventando uno dei migliori chitarristi blues-rock/psychedelic della città e entra a far parte del progetto umanitario e musicale Playing For Change, con cui ancora oggi suona in tutto il mondo.

Simone ha collaborato con numerosi artisti tra cui la band Cappanera (assieme a Rolando fino al 1998) e con gli Ottavo Padiglione, e anche lui partecipa al progetto Playing for Change.

Rolando ha continuato con la band Strana Officina, oltre che con i Cappanera con numerose band ed artisti Italiani senza limite di genere.

Nel 2008, dopo il ritorno di Roberto dagli Stati Uniti, il trio riprende a suonare insieme: la magia c’è ancora, gli anni di esperienza arricchiscono il suono di ogni componente, e prende vita il progetto T.R.E.S. Ad oggi continuano a suonare e incidere musica, raccogliendo consensi e fan ovunque appaiano.

OPENING ACT: FRANCO TORO

Una colonna portante della scena Blues giuliana e Italiana sul palco di Blues In Villa. Da 40 anni sui palchi di mezza Europa, Franco Toro studia il blues e il folk americano riproponendoli e rimescolandoli con personalità. Chitarrista dalla grande propulsione ritmica e raffinato cantante, esplora l’immenso mare delle registrazioni del blues prebellico alla ricerca dei pezzi che abbiano la storia e la scintilla da far rivivere per il pubblico di oggi.

Blues In Villa – Blues&Jazz Festival 2024 è realizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i Comuni di San Quirino, Porcia e Brugnera, e importanti partner privati quali OESSE, Ricci Group, Banca 360 FVG e Salvadori Arte.

