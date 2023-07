Guida completa al noleggio a lungo termine: tutto ciò che occorre sapere

L’espressione Noleggio Lungo Termine è diventata di utilizzo comune tra privati e aziende che hanno bisogno di un mezzo di trasporto per un determinato periodo di tempo. Non sempre però si hanno le informazioni adeguate sui benefici concreti di un servizio di questo genere e sulle modalità per poterne usufruire.

Noleggio a lungo termine: cos’è

Quando ci si affida a un servizio di noleggio a lungo termine si sottoscrive una specifica tipologia di contratto di locazione di veicoli che prevede un tempo di noleggio prolungato, nella gran parte dei casi superiore a 12 mesi. Sottoscrivere un contratto di locazione per veicoli equivale ad affidarsi a una società specializzata che percepirà un pagamento mensile fisso per l’impiego del veicolo, includendo manutenzione, assistenza stradale e assicurazione e anche altri servizi eventualmente opzionati.

L’importanza e i benefici del noleggio a lungo termine

La crescita esponenziale dei servizi di noleggio a lungo termine è data principalmente dai vantaggi che privati e aziende possono ricavarne. Chi non possiede un’automobile o la utilizza in pochissime occasioni durante l’anno, può beneficiare di un contratto di questo genere per svolgere le sue attività a fronte del possesso di una patente di guida conforme.

Oltre alla possibilità di scegliere l’auto migliore per le proprie esigenze nel periodo desiderato, il noleggio lungo termine è una valida soluzione anche per risparmiare sulla spesa di tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, e di tutta l’assistenza di cui gli automobilisti possono aver bisogno nella gestione dei propri veicoli. Questi servizi, infatti, nella maggior parte dei casi sono inclusi all’interno del contratto di noleggio del veicolo e possono essere utilizzati nella misura in cui vi fosse una reale necessità di utilizzo.

Tantissime persone preferiscono affidarsi al noleggio piuttosto che acquistare una nuova automobile in modo da poter fruire di un mezzo di trasporto di tanti servizi legati alla mobilità. L’utente, se il contratto lo consente, può restituire il veicolo noleggiato e sostituirlo con una soluzione differente, evitando tutta la burocrazia legata alla rivendita e al cambio di proprietà.

Tra le motivazioni che spingono sempre più privati e aziende a scegliere questo servizio, c’è l’assistenza e il supporto in caso di incidenti stradali o beghe amministrative. Chi noleggia un veicolo può dedicarsi completamente alla guida e dimenticare quelle che sono tutte problematiche annesse.

I benefici del noleggio lungo termine evidenziano come sia una soluzione estremamente flessibile, che può adattarsi alle esigenze del consumatore in base alle sue attività quotidiane.

L’incidenza del noleggio per professionisti, privati e possessori di Partita IVA

Tra le varie agevolazioni per i professionisti e i liberi professionisti che scelgono il noleggio a lungo termine, l’aspetto fiscale è particolarmente vantaggioso. Per i titolari di Partita IVA è possibile detrarre fino al 100% del canone in determinati casi, rendendo un servizio di questo genere un’opzione da considerare attentamente.

Non solo i professionisti però possono sfruttare una soluzione di questo tipo; sempre più privati si stanno avvicinando al noleggio a lungo termine, come dimostrano i numeri in crescita, soprattutto tra gli utenti che non posseggono un’automobile di proprietà o viaggiano regolarmente in tutta Italia.

I termini di fine contratto

Nel momento in cui termina il contratto di noleggio, l’utente può decidere di prorogare il medesimo status, tenendo conto che non potrà superare sessanta mesi e duecentomila chilometri di percorrenza; oppure potrà riformulare il contratto noleggiando un altro veicolo non appena avrà consegnato la vettura precedente.

Anche se non tutte le società di noleggio a lungo termine lo consentono, se si vuole, si può considerare l’acquisto dell’auto noleggiata.

Come scegliere il servizio ideale per le proprie esigenze

Non tutti i servizi di noleggio a lungo termine sono identici tra loro; alcune società offrono condizioni più vantaggiose di altre. Affinché si possa scegliere il servizio più indicato alle proprie necessità è opportuno verificare e valutare alcuni fattori. Tra questi, figura sicuramente l’accessibilità agli incentivi statali, soprattutto le aziende e i professionisti possono ottenere un noleggio a lungo termine scalando le spese maggiori dalle tasse da pagare allo Stato.

Ulteriore condizione da tenere in considerazione è inoltre il servizio di assistenza clienti, aspetto importante che contribuisce ad agevolare la gestione sia in caso di manutenzione che per altre problematiche legate al veicolo scelto. Non bisogna inoltre sottovalutare quanto una buona consulenza delle società di noleggio consenta di ottimizzare i tempi per la contrattazione, permettendo di personalizzare i servizi a seconda delle reali esigenze del cliente. Una società affidabile dispone anche di un numero importante di automobili da noleggiare, fornendo all’utenza più soluzioni, indicate per il lavoro oppure per famiglia e divertimento.