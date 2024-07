DOMANI SULLA SPIAGGIA ROMANA DI CUMA VA IN SCENA LA DANZA PER “ANTICHI SCENARI – APPUNTAMENTI FLEGREI D’ARTE IN MOVIMENTO” VI EDIZIONE

All’ora del tramonto, in un altro luogo incantato del territorio flegreo, lo spettacolo della Compagnia ArtGarageDanceCo omaggia il mito attraverso una reinterpretazione della figura mitologica della Sirena

Prosegue con la danza la rassegna itinerante “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei D’Arte in Movimento”, il Festival multidisciplinare, giunto alla VI edizione, organizzato, prodotto e promosso dall’associazione culturale Luna Nova e diretto da Veronica Grossi.

Domani, mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 19,30, presso la Spiaggia Romana di Cuma va in scena la Compagnia ArtGarageDanceCo con “SIRENE||Le parole dal mare”, una performance installativa di forte impatto visivo che celebra la figura mitologica della sirena reinterpretandola come simbolo di bellezza, conoscenza e amore anziché come mostro marino. Approdando sulla Spiaggia Romana di Cuma, al tramonto, queste figure trasformano il loro mito, rivendicando la loro essenza positiva e affascinante. Attraverso un’esperienza multisensoriale, lo spettatore viene immerso in un paesaggio dove la magia del mare e la potenza dell’immaginazione si fondono per creare un omaggio vivido e incantato alle sirene.

Concept: Maria Anzivino & Emma Cianchi

Coreografia: Maria Anzivino

Performer: ArtGarageDanceCo

Sound Design: Luciano Carannante

Produzione: ArtGarage

Ingresso gratuito

Ogni spettacolo ha un costo e modalità di accesso differenti.

In collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e l’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, la rassegna estiva ha come fine la promozione delle arti dello spettacolo dal vivo sul palcoscenico naturale e architettonico del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei, attraverso la condivisione di momenti teatrali, performativi e musicali che puntano a rievocare antichi scenari anche in maniera impercettibile e sottile. Lo scopo del Festival è come sempre quello di mettere in relazione i beni comuni e le attività culturali con il preciso scopo di valorizzare il patrimonio artistico-culturale della nostra terra e, non a caso, gli spettacoli sono realizzati con un impatto ambientale ridotto al minimo indispensabile, tutti a luce naturale e con orari di svolgimento consoni al sito che li ospita.

PROGRAMMA:

Venerdì 26 luglio 2024 ore 19,30 – Guerrero

Coreografia Adriana Cristiano

Compagnia Borderline Danza

Parco Borbonico del Fusaro

Sabato 27 luglio 2024 ore 19,30 – Anime Erranti

Concept Alessandro Sodano

Compagnia Giovanile ArtGarage

Il Giardino Dell’Orco

Domenica 28 luglio 2024 ore 19,30 – Non Tele Ma Archi

Concept Veronica Grossi

Produzione Luna Nova

Il Giardino Dell’Orco