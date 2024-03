È FUORI IL VIDEO DI “LINEA 140” DI LUIGI ESPOSITO

Il nuovo brano del compositore e pianista sarà presentato per la prima volta in concerto giovedì 21 marzo nell’ambito del Maggio della Musica 2024 alla Stazione Zoologica Anton Dhorn del Museo Darwin Dohrn di Napoli

A pochi giorni dall’uscita del singolo “Linea 140”, il nuovo singolo del compositore e pianista Luigi Esposito, è fuori anche il video diretto da Alessandro Freschi. Pubblicato dall’etichetta indipendente Apogeo Records, “Linea 140”, con Luigi Esposito al piano, Emiliano Barrella alla batteria, Umberto Lepore al contrabbasso e la voce di Fabiana Martone, verrà presentato giovedì 21 marzo, alle ore 20.00, nel live del musicista che apre i “Concerti dell’Acquario” per il Maggio della Musica 2024, alla Stazione Zoologica Anton Dhorn del Museo Darwin Dohrn a Napoli.

Link del video “Linea 140”:

Luigi Esposito – LINEA 140 – YouTube

Il brano è un viaggio allegorico sulla linea di autobus destinata a una famosa e panoramica zona di Napoli: Posillipo.

«L’intenzione – racconta il regista Alessandro Freschi – è stata quella di ripercorrere l’esperienza del “140” non solo nel tragitto sull’autobus ma anche nel percorso a piedi, nell’attesa e in quello che si vede nel corso dell’attesa. Ci siamo esposti volutamente all’imprevisto in quanto il mood con cui abbiamo deciso di girare il video è molto documentaristico – continua Freschi – e, dunque i frammenti, gli squarci, le soste, gli oggetti sono ciò che abbiamo visto passando e che abbiamo raccolto improvvisando. A questo proposito, una nota curiosa è che sulla strada del ritorno, proprio per prendere il 140 al volo e riprendere la scena contemporaneamente il conducente non ci ha visto e abbiamo perso il pullman.

Ph: Diana De Luca