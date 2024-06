La rassegna del Live Tones per la stagione 23/24 è arrivata alla conclusione con ben 45 concerti da settembre 2023 ad oggi

L’ultimo concerto di questa meravigliosa stagione che ha visto sul palco musicisti nazionali ed internazionali di età e formazioni diverse ma tutti uniti da un unica passione quella del jazz..

Il 14 giugno si conclude la rassegna jazz del Live Tones Napoli ETS per la stagione 23/24 presentando sul palco del Bourbon Street in

Via Vincenzo Bellini 52 Napoli, un quartetto di straordinari musicisti :

ANTONIO FUSCO TRIO MEETS DAVIDE CERRETA

Antonio Fusco – Batteria

Manuel Magrini – Pianoforte

Ferdinando Romano – Contrabasso

Davide Cerreta – Voce

Il concerto del Trio Antonio Fusco è un viaggio contemplativo attraverso le riflessive e straordinarie composizioni del batterista Antonio Fusco.

Il trio si muove su ricche tessiture e armonie lussureggianti per creare un equilibrio di luce e oscurità, proprio come farebbe un pittore magistrale. Molti dei brani sono stati scritti da Fusco nel 2020, un anno di confusione e tragedia che hanno fatto riflettere l’intero globo su se stessi in un modo nuovo e stimolante. SETE avrebbe potuto facilmente essere un album contraddistinto da temi oscuri e ma è invece diventato una raccolta di canzoni piene di speranza e resilienza in un periodo molto difficile umanità.

Le composizioni di Fusco creano una tela per una conversazione musicale a vari livelli e altezze, giustapponendo armonie e ritmi complessi con melodie simili a inni che richiamano a tempi di vita più semplici e ad un’insperata innocenza, in mezzo a tutto il caos di un mondo in continua evoluzione.

Al trio in questa occasione speciale si unisce da NY city il crooner Davide Cerreta cantante jazz, pianista, compositore poliglotta e professore al Berklee College of Music, residente a New York. Davide è apparso in numerosi palchi internazionali, spettacoli televisivi e festival in tutto il mondo, tra cui: Umbria Jazz Festival, Peperoncino Jazz Festival (NYC), Birdland (NYC), X-Factor (Sky1), The Jazz Bakery (LA), A -Trane Jazz Club (Berlino), C-Note Jazz Club (Porto Rico), Maxan’s Jazz Club (LAS), Teatro Ateneo (Panama City), Gregory’s Jazz Club (Roma), Teatro Maison Heinrich Heine (Parigi

⏰️L ‘ingresso è dalle ore 21,00.Inizio concerto ore 21,45. Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto.

La prenotazione sarà valida sino alle 21:15.

🎫Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2

🔴Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI:

338 9941559 – 338 8253756