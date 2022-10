Con Medici Senza Frontiere la colazione diventa un gesto d’amore

“A colazione con Medici Senza Frontiere” è l’evento benefico che si terrà sabato 22 ottobre a partire dalle 10,30 presso il bistrot “NaturaSì” in via Petrarca 123, a Napoli. Un’opportunità per sostenere concretamente l’organizzazione che dal 1971 offre supporto medico e cure in paesi in cui la quotidianità è segnata dalle emergenze umanitarie che inevitabilmente diventano emergenze sanitarie: guerre, catastrofi naturali, epidemie. L’organizzazione è stata insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1999.

Grazie a NaturaSì, azienda leader nel settore del biologico in Italia, da oltre 30 anni impegnata sui temi della sana agricoltura e della sostenibilità a 360°, sarà possibile trasformare la colazione in un gesto d’amore ma anche in un momento di arricchimento personale e culturale, con la presentazione del volume “Le Ferite -Quattordici grandi racconti per i cinquant’anni di Medici Senza Frontiere” (Einaudi. 2021), a cura di Bianca Barone e Annalisa Salvia; a leggere alcuni passi dal libro, l’attore Enzo Salomone.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

Che sia dolce o salata, per una volta sicuramente la colazione sarà anche “buona”.