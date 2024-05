Oscar Campano del calcio “Pasquale D’Angelo” 2024

Una serata importante quella della ventesima edizione dell’Oscar Campano del calcio “Pasquale D’Angelo” edizione 2024, andata in scena giovedì 30 maggio presso la cornice del Nathan Club Eventi di Villaricca, serata nella quale lo sport, ma soprattutto la solidarietà e la condivisione dei valori dello sport sono stati protagonisti assieme agli atleti ed ex atletiche vi hanno preso parte.

Alla premiazione erano presenti il Vice Direttore della Rai Antonello Perillo, l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistis, Maurizio Nicita, giunto da Catania che ha espresso il suo rammarico per non aver conosciuto abbastanza il giornalista sportivo scomparso prematuramente Alessandro Sacco, Francesco Molaro che ha ospitato negli anni Alessandro nel suo programma e al quale ha dedicato una parte di questa premiazione, uno degli ex collaboratori del NapoliOnline, testata giornalistica sportiva fondata dallo stesso Alessandro e da suo padre Pino Sacco, e Bruno Gaipa di Radio Punto Nuovo.

Durante la serata è stato premiato il sito CalcioNapoli24 come miglior sito sportivo e miglior programma sportivo, a ritirare il premio Ciro Novellino, al quale è stato conferito anche un premio personale, ed i registi Emanuele Bernardo e Vittorio Bernardo.

Il Vice Presidente della Rai Antonello Perillo durante il suo intervento ha definito Alessandro Sacco un “professionista di altri tempi” suscitando la commozione generale dei presenti e del padre di Alessandro, Pino che ha ringraziato oltre a tutti i presenti, anche i cognati Rosaria e Pasquale che gli sono stati vicino, ed aggiungendo “Ringrazio Dio per avermi dato il DONO di avere avuto un figlio come Ale”.