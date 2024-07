Regata delle Antiche Repubbliche Marinare:  la 69° sfida sarà a Genova, domenica 13 ottobre 2024

Il Palio Remiero in cui si sfideranno Amalfi, Genova, Pisa e Venezia si disputerà nel Canale di Calma di Prà. L’evento si svolgerà nel fine settimana dedicato a Ianua-Genova nel Medioevo: il 12 ottobre, giorno di Colombo, il corteo storico con la presentazione degli equipaggi in piazza De Ferrari

Si terrà a Genova domenica 13 ottobre 2024, nel canale di calma di Prà, la 69esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. La tradizionale sfida, di cui proprio la città ospitante detiene il titolo, conquistato per due edizioni consecutive, si svolgerà quindi nel fine settimana dedicato a «Ianua-Genova nel Medioevo», in concomitanza con il «12 ottobre, Giornata di Genova e di Colombo».

«Eravamo avversari e oggi siamo amici. Ci affrontiamo soltanto negli otto minuti della gara principale – dice il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Su ogni vessillo della nostra Marina battono le insegne delle quattro città che torneremo a celebrare a Genova nella 69esima edizione. L’attenzione che ciascuna Città ha destinato al Palio è cresciuta nel tempo abbinandola ad eventi importanti: lo scorso anno a Venezia con il Salone Nautico, quest’anno a Genova, Capitale europea dello Sport e nell’ambito giornate dedicate a Colombo. E ad Amalfi ci prepariamo, con grande onore, a ospitare la 70esima edizione nel 2025».

Sabato 12 ottobre 2024, sfilerà il tradizionale corteo storico delle quattro Antiche Repubbliche Marinare, con la presentazione degli equipaggi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Domenica 13, invece, si sfideranno prima gli equipaggi femminili e a seguire la regata degli equipaggi maschili.

«Questo evento rappresenta non solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un’occasione per celebrare il nostro glorioso passato marittimo e il legame indissolubile tra Genova, Venezia, Pisa e Amalfi – dichiara il Sindaco di Genova, Marco Bucci – La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare è una manifestazione che unisce tradizione e spirito di competizione, richiamando alla memoria l’epoca in cui le nostre città dominavano i mari e contribuivano in modo significativo alla crescita del Mediterraneo. Che vinca il migliore, ma soprattutto che trionfi lo spirito di amicizia e di collaborazione, che caratterizza la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare».

Il programma completo sarà presto disponibile sui canali ufficiali del Comune di Genova e sul sito dell’evento www.repubblichemarinare.org, nonché sulle relative pagine social.

«Sport, storia e cultura s’incontrano in questa partecipata e sentita competizione che, all’aspetto agonistico aggiunge il fascino della tradizione e rafforza il legame mai interrotto tra Genova, Amalfi, Pisa e Venezia, le Antiche Repubbliche Marinare – dichiara l’Assessore allo Sport ed al Turismo di Genova Alessandra Bianchi – Nell’anno in cui siamo Capitale Europea dello Sport e nell’anno di Ianua-Genova nel Medioevo, la regata assume un valore ancora più simbolico».