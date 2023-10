La Festa del Cavaliere 2023 celebra il successo degli sport equestri in Campania

La Festa del Cavaliere 2023 della FISE Campania si è appena conclusa con grande entusiasmo presso il suggestivo Resort Bosco de’ Medici a Pompei, sottolineando i successi straordinari dello sport equestre nella regione campana. Più di 500 ospiti hanno partecipato all’evento, durante il quale il presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Marco Di Paola, ha espresso parole di elogio: “La Campania è cresciuta e i risultati lo dimostrano.”

Come da tradizione, il comitato regionale FISE Campania, guidato dal presidente Vincenzo Montrone, ha riunito atleti, istruttori e presidenti di associazioni per celebrare la stagione sportiva del 2022. La cerimonia di premiazione si è svolta in presenza del consiglio direttivo regionale, composto da Salvatore Zotti, il segretario Grazia Salerno e dai consiglieri Vittoria Capano, Rita Darsena, Maria Canzano, Paolo De Colle, Maurizio Talarico, Francesco Salzano, Fabio Testa e Vincenzo Caracciolo.

Durante l’evento, Di Paola e Montrone hanno consegnato un meritato riconoscimento a Pasquale Capasso, il primo presidente del comitato regionale dell’ANTE. Inoltre, è stata l’occasione per onorare quegli atleti che si sono distinti nel 2023, ottenendo risultati eccellenti nei campionati mondiali ed europei e portando grande onore alla regione campana.

Di seguito un estratto dei momenti salienti della manifestazione.