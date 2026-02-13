News

Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall’Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l’Hellas. 

 

La sfida tra Pisa e Milan è in programma oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark 

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri 

 

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, nuovi attacchi russi. Rubio: “Spero di vedere...

Sparatoria all’università del South Carolina, almeno due morti

‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva...

Muro di contenimento crolla su una palazzina a...

Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford...

Milano Cortina, le gare di oggi: da Moioli...

Piano Mattei, da corridoi energetici a sovranità alimentare:...

Neve artificiale tra pro e contro: “Non è...

Italia-Africa, Meloni oggi ad Addis Abeba: riflettori sul...

Dal summit nel castello gli obiettivi dei leader...