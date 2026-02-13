News

Muro di contenimento crolla su una palazzina a Formello, un morto e due feriti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un uomo di circa 58 anni è morto travolto dal crollo di un muro di contenimento. E’ accaduto ieri sera a Formello (Roma) e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre due persone sono rimaste leggermente ferite e trasportate in codice giallo in ospedale. L’area è stata messa in sicurezza e sono stati evacuati dieci abitanti dello stabile. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

cronaca

