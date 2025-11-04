News

Fotomontaggio con cronista imbavagliato e bandiera Br, Storace assolto a Roma

by Adnkronos

(Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha assolto Francesco Storace dall’accusa di diffamazione per un fotomontaggio che riproduceva il volto dell’inviato di Repubblica Paolo Berizzi imbavagliato e con sullo sfondo la bandiera delle Brigate Rosse pubblicato sul Secolo d’Italia. I fatti risalgono al 2019.  

“Il giudice del tribunale di Roma ha assolto Francesco Storace dall’accusa di diffamazione per il fotomontaggio con la mia faccia al posto di quella di Aldo Moro, la bocca incerottata e la bandiera delle Br. Una buonissima notizia per i manganellatori della rete”, commenta il giornalista di Repubblica sui social.  

“(Non) mi spiace per Paolo Berizzi. Ha perso in tribunale contro di me con la sua querela temeraria. Complimenti alla Fnsi per la presenza al processo al suo fianco”, la replica su X di Storace. 

