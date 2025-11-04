News

Ecomondo, focus su tecnologie all’avanguardia per la gestione dell’acqua

by Adnkronos
(Adnkronos) – La risorsa idrica è sotto crescente pressione a causa del cambiamento climatico, dell’urbanizzazione e delle richieste di industria e agricoltura. Per affrontare queste sfide, Europa e Mediterraneo stanno guidando iniziative digitali e cyber-fisiche, utilizzando tecnologie d’avanguardia come IoT, AI e digital twin per aumentare efficienza e resilienza nella gestione dell’acqua, integrate da soluzioni nature based. Questi temi, insieme alla presentazione di casi studio innovativi, sono stati trattati durante l’evento ‘European and Mediterranean nature-based, digital and cyber-physical initiatives projects to innovate water management’, a cura del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, Utilitalia, Irsa-Cnr (Water Research Institute), l’Università Politecnica delle Marche, Ispra, Water4all e Water Europe.  

sostenibilita

