Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione dei rifiuti

All’inaugurazione di Ecomondo, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha tracciato il quadro della gestione dei rifiuti in Italia durante il convegno “Il consolidamento della regolazione del ciclo dei rifiuti: i nuovi provvedimenti di Arera”. “L’Italia brilla nella gestione del riciclo, soprattutto per alcune materie prime, grazie a una tradizione industriale di eccellenza e di recupero”, ha dichiarato il presidente Stefano Besseghini. “Resta però una forte differenza territoriale: ci sono aree del Paese che smaltiscono in discarica meno del 5% dei rifiuti e altre che superano il 70%”. Besseghini ha ricordato come la regolazione abbia già portato importanti risultati nel settore, ma che sia necessario continuare il confronto con gli operatori “per dare concretezza e sostanza a un lavoro che porterà benefici sostanziali ai cittadini”.

