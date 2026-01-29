News

Crans-Montana, media: c’è un quarto indagato

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Procura della Repubblica vallesana ha iscritto una quarta persona nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. A rivelarlo è Rts, precisando che si tratta del capo del dipartimento di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, che sarà interrogato dai procuratori incaricati dell’inchiesta sulla tragedia del 1° gennaio. Secondo le informazioni raccolte da Rts, sarà ascoltato tra una settimana, il 6 febbraio. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il comune di Crans-Montana non ha effettuato ispezioni al bar Le Constellation dal 2019.  

