“Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di Gilead ed Europa Donna per dare voce a donne con

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che ricorre il 4 febbraio, Gilead Sciences Italia ed Europa Donna Italia hanno promosso l’iniziativa “Due di Noi sul divano rosa”, che rientra nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro il Cancro. In tale contesto, la ricerca apre a nuove terapie sempre più mirate ed efficaci nel trattamento del tumore al seno metastatico, ma è essenziale impegnarsi ulteriormente al fine di rendere l’accesso alle cure veloce ed equo su tutto il territorio, anche grazie all’aiuto delle istituzioni, alle quali si chiede, appunto, una burocrazia più leggera.