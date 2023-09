Raffredda il tuo sonno: complementi e biancheria rinfrescante per notti fresche

Non tutti sono a conoscenza del fatto che al giorno d’oggi esistono delle ottime soluzioni per trascorrere una notte più fresca e serena. Siamo davanti a innovativi cuscini in gel e biancheria da letto rinfrescante che hanno lo scopo di mantenere sotto controllo la temperatura del corpo, in particolare durante le notti più calde e afose tipiche della stagione estiva che quest’anno sembra più lunga del solito. Sono soluzioni pensate per chi soffre molto il caldo o per chi tende ad avere una sudorazione eccessiva, anche durante la notte, che meritano di esser approfondite un po’ meglio per capire come funzionano.

I cuscini rinfrescanti con inserto in gel

Per iniziare, il nuovissimo cuscino rinfrescante rappresenta una vera e propria rivoluzione per chi spesso la notte gira e rigira più volte il cuscino in cerca di un angolino che sia rimasto fresco. Grazie a inserti in gel, finalmente si potrà trascorrere una notte al fresco senza continuare a rigirarsi tra le lenzuola.

Il tutto è possibile grazie all’inserto in gel che dona una piacevole sensazione di freschezza che dura a lungo, facilitando l’addormentamento nelle nottate più torride quando la colonnina di mercurio sembra non voler scendere.

I cuscini per l’estate con inserti in gel, sfruttano questo materiale pensato proprio per assorbire il calore che emana il corpo e disperderlo efficacemente. La superfice del cuscino resta quindi più fresca, evitando un fastidioso accumulo di calore che impedisce di chiudere gli occhi e prendere sonno.

In pochi sanno che il gel vanta delle proprietà termiche ottimali in grado di aiutare a regolare la temperatura del corpo, in particolare di quelle persone che tendono ad emanare molto calore e surriscaldarsi durante la notte. Vale a dire che favorisce la termoregolazione, regalando una piacevole e durata sensazione di freschezza che in piena estate è un vero sogno.

La biancheria rinfrescante per il letto

Non è però finita qui perché per un sistema letto pronto ad affrontare le estati più torride, occorre anche una biancheria rinfrescante. Si tratta di lenzuola e federe per cuscini realizzate con tessuti traspiranti che consentono una maggiore areazione. In sostanza, grazie a tessuti come la viscosa, l’aria circola meglio, aiutando a dissipare il calore che viene rilasciato dal corpo durante la notte.

Se l’aria circola meglio e di più rispetto a quanto accade con la normale biancheria, si evita il fastidioso accumulo di calore e si favorisce, invece, un letto più fresco durante tutta la durata del sonno. I tessuti traspiranti della biancheria rinfrescante sono pensati per assorbire l’umidità in eccesso affinché il corpo resti asciutto.

Moltissime persone che spesso si ritrovano completamente sudate nel bel mezzo della notte, pensano di accendere il condizionatore o il ventilatore senza pensare che se la pelle è umida, non si fa altro che peggiorare la situazione. Non è benefico che il corpo venga colpito da aria fredda quando è sudato e allora cosa fare? La soluzione è utilizzare lenzuola e federe per cuscini in tessuto rinfrescante che assorbono il sudore e asciugano il corpo, donando immediato sollievo.