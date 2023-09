Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere 2023: Servizio Salute offre Elettrocardiogrammi Gratuiti

Napoli si prepara ad accogliere uno dei più grandi eventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere, con le Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere, che si svolgeranno il 23 e il 24 settembre 2023 dalle 10:00 alle 18:00, nella prestigiosa cornice di Piazza del Plebiscito. Questo appuntamento unico è un’occasione imperdibile per prendersi cura del proprio benessere e ottenere preziosi consigli sulla salute.

Una delle aziende che parteciperà con entusiasmo a queste giornate dedicate alla salute è Servizio Salute, un punto di riferimento nel settore della salute e del benessere. Servizio Salute è lieta di annunciare la sua partecipazione a questo importante evento, dove metterà a disposizione del pubblico un servizio di alto valore: elettrocardiogrammi gratuiti.

L’elettrocardiogramma (ECG) è un test non invasivo che registra l’attività elettrica del cuore. È uno strumento essenziale per monitorare la salute cardiovascolare e rilevare eventuali anomalie precoci. La possibilità di effettuare un ECG gratuito durante le Giornate Napoletane della Salute offre a tutti i partecipanti un’opportunità unica per verificare la salute del proprio cuore.

Servizio Salute è impegnata a promuovere la prevenzione e la consapevolezza della salute tra la comunità napoletana e si impegna a garantire servizi di alta qualità. I professionisti medici altamente qualificati di Servizio Salute saranno presenti presso il loro stand per condurre gli ECG e rispondere a qualsiasi domanda riguardante la salute cardiovascolare.

Non perdete l’opportunità di prendervi cura della vostra salute e di ricevere un ECG gratuito durante le Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere. Unisciti a Servizio Salute e a numerosi altri esperti del settore per una straordinaria esperienza di salute e benessere.

Segnatevi le date, il 23 e 24 settembre 2023, e venite presso gli stand di Servizio Salute a Piazza del Plebiscito a Napoli. Vi aspettiamo per un weekend dedicato al vostro benessere!