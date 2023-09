“Ricomincia da Te”: Un Evento Dedicato alla Salute e al Benessere

L’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli è orgoglioso di annunciare l’evento “Ricomincia da Te”, un’occasione straordinaria per abbracciare la salute e il benessere, che si terrà il 24 settembre 2023. Questo evento è aperto a tutti, ma rivolto in modo particolare a coloro che stanno considerando un percorso bariatrico o che desiderano promuovere uno stile di vita sano per i propri figli.

“Ricomincia da Te” è più di una semplice giornata dedicata alla salute. È un’opportunità per iniziare un nuovo capitolo nella propria vita, concentrando l’attenzione sulla salute fisica e mentale. L’evento sarà ospitato all’Ospedale Evangelico Villa Betania, un centro medico di eccellenza noto per il suo impegno nella cura della salute dei pazienti.

Cosa aspettarsi da “Ricomincia da Te”?

Informazioni sulla chirurgia bariatrica: Per coloro che stanno considerando un intervento bariatrico, “Ricomincia da Te” offrirà accesso a esperti e chirurghi qualificati. Sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sulle opzioni disponibili, i benefici e i rischi, e porre domande direttamente ai professionisti. Promozione di uno stile di vita salutare: I genitori di bambini obesi troveranno risorse preziose per promuovere uno stile di vita sano per la propria famiglia. Saranno disponibili consigli nutrizionali, suggerimenti per l’attività fisica e discussioni su come gestire il problema dell’obesità infantile in modo positivo ed efficace. Test e Screening Gratuiti: L’evento offrirà test gratuiti, screening e valutazioni della salute, che consentiranno ai partecipanti di avere una panoramica completa della propria condizione fisica. Questo è un passo importante per chiunque desideri prendersi cura della propria salute. Seminari ed Esperti: “Ricomincia da Te” presenterà seminari e sessioni informative condotte da esperti nel campo della salute, della nutrizione e della psicologia. Saranno disponibili consigli pratici e strategie per intraprendere un percorso di salute e benessere. Supporto e Comunità: L’evento favorirà la formazione di una comunità di individui che condividono obiettivi simili. Trovare sostegno da persone che comprendono le sfide può essere fondamentale per il successo di un percorso di salute.

Questo evento, “Ricomincia da Te”, è un’opportunità unica per prendersi cura della propria salute e benessere, con l’accesso a risorse preziose e all’esperienza di professionisti qualificati. L’Ospedale Evangelico Villa Betania è orgoglioso di essere il promotore di questa iniziativa dedicata alla salute e al miglioramento della vita delle persone.

Segnatevi la data: 24 settembre 2023. L’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli vi aspetta per una giornata straordinaria di conoscenza, supporto e motivazione per iniziare un nuovo percorso di salute e benessere.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, vi invitiamo a visitare il sito web dell’Ospedale Evangelico Villa Betania o a contattarli direttamente.

Non perdete questa occasione di “Ricominciare da Voi Stessi” e di investire nella vostra salute e nel vostro benessere!