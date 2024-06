Le preferenze dei giocatori nella scelta dei casinò online

Non è il marketing a dettare le regole, quanto più il consumatore finale. In ogni ambito, quindi anche in quello del gaming, le preferenze e le esigenze del cliente finale dettano i nice to have e tutte quelle caratteristiche che un’azienda deve mettere in primo piano.

Gli utenti, soprattutto in ambito digitale, sono sempre più informati e allo stesso tempo esigenti: valutano la grafica, la navigabilità di un portale, il catalogo e ovviamente la convenienza. Tra gli aspetti considerati con più frequenza? Sconti, bonus e prove gratuite ma non sono gli unici: vediamo insieme quali caratteristiche influenzano il comportamento del giocatore e lo orientano al clic.

Boom dei casinò online: i dati

Dal 2020 in poi, il fenomeno del gaming online è aumentato: nonostante la ripresa del gioco fisico, il web sta acquisendo sempre più popolarità. I dati del Libro Blu parlano chiaro, il report redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli racchiude dettagli interessanti con persino una top 3 delle regioni più attive. Lombardia, Campania e Lazio con una predilezione per i giochi di carte, le slot e il bingo.

La rendita di questo ambito è profittevole per lo Stato: basti pensare che la raccolta è passata da 35 miliardi di euro del 2006 a oltre 136 miliardi nel 2022, e sembra non arrestarsi. Una impennata costante è data soprattutto dal web: come mostrato dal Libro Blu, nel 2022 il gioco online ha dato ricavi per 73 miliardi, arrivando a sfiorare gli 80 miliardi nel 2023.

Ma oltre alla comodità di poter accedere tramite smartphone, quali sono le preferenze mostrate dai giocatori nella scelta del casinò online?

I bonus

In cima a tutte le motivazioni che spingono un utente verso un portale piuttosto che un altro ci sono i bonus: si tratta di premi o vantaggi che vengono forniti al consumatore che ha modo di ridurre il costo della giocata, ottenere giri gratuiti o altri benefit che lo portano a fidelizzarsi.

I migliori bonus casino spaziano da quello di benvenuto a quelli sul deposito, passando poi ai più ambiti che non richiedono alcuna cifra depositata dando modo al gamer di scegliere quello più congeniale per lui.

Prove gratuite

Un altro elemento che convince è quello delle prove gratuite: soprattutto quando si tratta di un nuovo titolo in catalogo, si desidera fare un tentativo senza dover utilizzare in modo immediato i propri soldi. Molti casinò fidelizzano gli utenti fornendo un piccolo bonus specifico per testare gratuitamente un titolo o, in alcuni casi, vengono regalate alcune puntate.

La user experience

Un aspetto molto sottovalutato, ma che in realtà ha un grande impatto è la UX: acronimo di User Experience, va ad identificare tutte quelle pratiche che gli sviluppatori mettono in atto per rendere le app o i siti web facili da navigare. Non tutti sono avvezzi ad internet, e anche chi è un esperto cerca soluzioni rapide, intuitive e belle da vedere.

Non si tratta solo di curare la grafica: strutturare un menù con categorie da raggiungere, dividere i giochi per tipologia, fornire un pannello utente comprensibile sono alcuni degli step più importanti. Ovviamente è altrettanto importante che sia tutto ottimizzato per il mobile, così da funzionare alla perfezione da smartphone e tablet.

Ultimo aspetto da non trascurare è la velocità. Tra le cose che piacciono meno ci sono i tempi di caricamento lunghi; è quindi importante che il server sia reattivo e che il servizio di hosting risponda bene anche durante orari di punta con più ingressi.

Catalogo di giochi ricco

Una volta che un consumatore è fidelizzato, per restare non ha bisogno solo di sconti e bonus, vuole tanti titoli sempre nuovi. Ecco perché, accanto ai grandi classici come il Poker, il BlackJack e le Slot vengono inserite novità e ovviamente modalità di gioco innovative.

Un esempio? I Casinò Live: questa tipologia ha veri e propri presentatori che danno il via alle partite dopo aver riunito un numero sufficiente di giocatori che, tra l’altro, possono interagire tra loro abbattendo le distanze fisiche attraverso una chat. Proprio per rispondere a questa richiesta: developer e altri campi informatici sono al lavoro costantemente per produrre nuovi scenari.

Perché il gioco digitale è in aumento?

Se il fascino dei grandi casinò italiani come quello di Sanremo o Venezia continua ad attirare turisti e visitatori, c’è da dire che le regole di dresscode e gli spostamenti spesso fanno desistere chi cerca una partita veloce, preferendo il web.

Ma non si tratta solo di distanza fisica: l’online ha diversi vantaggi. Primo fra tutti la tutela della privacy. I giocatori hanno asserito in alcuni sondaggi di sentirsi più al sicuro, meno giudicati e lontani da occhi indiscreti. In più, i portali autorizzati ADM, hanno sistemi criptati per proteggere al massimo i dati (personali e di pagamento) attraverso le più recenti tecnologie.

Si aggiunge una netta preferenza per il web grazie ad altri aspetti come una maggiore accessibilità e la flessibilità nelle opzioni di pagamento, potendo utilizzare bonifici, carte di credito e persino i più moderni e-wallet.