Aestetica, al via la XXVI edizione del Salone mediterraneo dei professionisti della bellezza

Napoli fonte di bellezza, capitale del benessere e dell’acconciatura. Aestetica si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dall’11 al 13 novembre. Audacia, ironia, trasparenza e un invito alla valorizzazione della bellezza in sicurezza. È questo il messaggio che il team di Aestetica, capitanato dal suo project manager, Emilio Marzoli, intende inviare. Le società leader, italiane e straniere, investono nel Salone da oltre un quarto di secolo per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e per presentare in anteprima nuovi prodotti. Aestetica è la seconda vetrina espositiva italiana e la prima nel Mezzogiorno per gli operatori nazionali e internazionali del settore. La manifestazione è targata Funtastic ed è stata ideata e guidata da Emilio Marzoli, pioniere della promozione di un concetto di bellezza fondato sulla valorizzazione e la cura di sé, sull’attenzione alla sostenibilità ambientale e da quest’anno con una grande attenzione al sociale con una partenership appena siglata con la Fondazione Santobono Pausilipon.

Il Salone si estende su 12.000 mq dei cinque padiglioni della Mostra d’Oltremare, importanti i numeri degli espositori che presenteranno in anteprima i nuovi prodotti: sono oltre 500 i marchi rappresentati da 160 aziende nazionali e oltre 30 provenienti da ogni parte del mondo con un trend che si conferma in crescita. Una B2B per imprenditori e buyers che strizza l’occhio anche agli appassionati del mondo beauty confermandosi un punto di riferimento per il mercato.

Tante le novità, alcune rivoluzionarie e innovative, che i 50 mila visitatori attesi avranno modo di provare: tra queste “bubble hair mask”, una nuova maschera lisciante/arricciante con un brevetto americano definita miracolosa per i capelli. Maison proporrà “RIGENERA” ancora più dalla parte della tutela dell’ambiente e del pianeta grazie a una importante novità: i suoi refill. Da oggi, infatti, una volta finiti i prodotti della linea (da 02 a 08), non sarà più necessario ricomperarli interamente, basterà scegliere il refill per avere di nuovo a disposizione la crema o l’unguento preferiti. Tutto ciò non solo con un risparmio economico per il cliente con la consapevolezza di avere ridotto l’immissione di plastica nell’ambiente. Tra le novità Rigenera anche i nuovi kit adatti a tutti i tipi di pelle ed inestetismi. Cosmetici che garantiscono ottimi risultati per il benessere del viso. SA BELLESA propone 5 nuovi colori di semipermanente ispirati alla Grande Mela. I cinque semipermanenti della Welcome to Broadway Collection, tutti glitterati, sono ispirati alle attrici più famose dei musical di Broadway: Betty, il verde glitter che ricorda Betty Buckley in Cats; Grace, un oro glitter per Grace Kelly ne La finestra sul cortile; Liza, il rosso glitter di Liza Minnelli in Cabaret; Julie, un blu glitter per Julie Andrews in Tutti insieme appassionatamente; Katharine, un argento glitter per Katharine Hepburn in Piccole Donne. Tra le novità c’è anche GAMAX che, oltre al semipermanente, propone nuove matite occhi: Le matite colorate non passano mai di moda in quanto consentono di truccare gli occhi in maniera vivace e allegra esaltando il colore dell’iride. La texture perlata che le contraddistingue è in grado di illuminare e valorizzare l’occhio e lo sguardo. Le matite sono vegane, senza parabeni, contengono gamma orizanolo e un’alta percentuale di olio di cocco biologico. Si applicano con estrema facilità sul contorno occhi e grazie alla loro formula particolarmente delicata sono adatte anche a chi possiede occhi più sensibili. Realizza un make-up dal contrasto perfetto senza appesantire lo sguardo, ideale per ogni occasione. MUSA con la nuova collezione Pigmentix da 12 ml, Cashmere Cashmere Collection (12 ml), che offre una gamma di colori appartenenti all’esclusiva linea PIGMENTIX. La bellezza si fonde con la funzionalità in questa nuova collezione che si ispira al periodo autunnale per vivere al meglio le giornate, scegliendo colori che diventano simbolo ed espressione del proprio “io”.