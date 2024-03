3 Scarpe donna di tendenza nell’autunno – inverno 2024

Sneakers, mocassini e stivali: tre scarpe perfette per l’inverno, come per altre stagioni quali autunno e primavera. Veri e propri evergreen che non a caso sono di tendenza anche quest’anno.

Queste categorie di calzature offrono un’ampia gamma di possibilità per esaltare ogni stile e personalità, creando un mix equilibrato di comfort, stile e una suggestiva nostalgia per il passato.

Le sneakers incarnano un trend quanto mai attuale caratterizzato da un ritorno al vintage con modelli rétro dalle linee pulite ed essenziali.

Per quanto riguarda i mocassini, la comodità è la chiave del loro successo, rendendoli ideali per uno stile casual e trendy.

Gli stivali, infine, offrono una vasta selezione di opzioni: dagli anfibi e biker boots per uno stile più rock, alle seducenti cuissardes e ai combat boots ammorbiditi da fasce elastiche.

In sintesi, si apre un universo di combinazioni per un inverno all’insegna della moda e del comfort. Proposte che possono essere esplorate anche sul web su negozi specializzati, come ad esempio Fiorini shop: l’online store che ha raccolto le migliori scarpe moda inverno 2024 dai marchi più prestigiosi del settore.

Analizziamo insieme questi 3 must have da avere nel guardaroba!

Sneakers

La tendenza predominante è caratterizzata da una forte inclinazione nostalgica, che riporta in primo piano modelli rétro dalle linee pulite ed essenziali. Questo segna un netto contrasto con la precedente popolarità dei modelli più massicci e voluminosi degli anni passati.

Spiccano le creazioni di Adidas, con le sue proposte griffate. Le Adidas Gucci, in particolare, rappresentano un’elegante combinazione di stile sportivo e lusso.

Il modello Dolce Vita è una sneaker customizzata, realizzata in pelle, velluto e tessuto, disegnata a mano e impreziosita da applicazioni di strass.

Il brand Barracuda, invece, si distingue per la sua capacità di studiare e reinterpretare le ultime tendenze con competenza e creatività. I loro modelli attuali mantengono un rispetto per le tecniche artigianali della tradizione italiana, utilizzando pellami pregiati, design d’avanguardia e un’attenzione particolare al comfort.

Mocassini

Negli ultimi anni post-pandemia è emersa una crescente preferenza per uno stile confortevole, caratterizzato da abiti e accessori che, pur rimanendo trendy, sono anche pratici e comodi.

Questa inclinazione ha portato alla rinascita dei mocassini, calzature basse, perfettamente in linea con l’abbigliamento comfy.

La chiave del successo dei mocassini risiede anche nella loro estrema versatilità: possono essere indossati con jeans e maglioni per il giorno, e gli stessi modelli, magari con dettagli gioiello o realizzati con pellami verniciati, si prestano anche a occasioni serali o formali, completando abiti longuette, tailleur o blazer con pantaloni eleganti.

Il trend è ulteriormente sostenuto da diversi brand iconici, che da sempre inseriscono mocassini nelle loro collezioni come dettagli must-have.

Dai classici mocassini in vernice a quelli in versione slippers con punta tonda, simili a una babouche, fino a quelli con maxi suola chunky e varianti classiche con nappine, c’è una vasta gamma di opzioni di tendenza per l’inverno 2024.

Stivali

Tra i classici e amati anfibi e biker boots, troviamo calzature super versatili, perfette per essere abbinate a jeans, leggings o gonne. Questi stivali donano uno stile comfort, casual, con un tocco rock e grunge a seconda di come vengono abbinati, garantendo sempre un look cool che non passerà inosservato.

Per chi ama osare, spiccano i cuissardes, gli stivali che arrivano fin sopra il ginocchio. Disponibili nella versione morbida e leggermente arricciata, nei classici colori nero, marrone o cammello, sono perfetti con mini dress, maxi pull o felpe, oppure abbinati a jeans super skinny per un look femminile e seducente.

Gli intramontabili combat boots mantengono la loro caratteristica suola bulky e il design funzionale, ma per questa stagione vengono ammorbiditi da fasce elastiche e cerniere extralong, spesso sostituendo i tradizionali lacci.

Il ritorno degli slouchy boots con linee morbide, voluminose e apparentemente destrutturate è ideale per chi cerca qualcosa di diverso.

I modelli da cowboy mantengono la loro posizione nell’immaginario contemporaneo, confermandosi evergreen.