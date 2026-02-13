Viaggiare gratis con i concorsi a premio!

Viaggiare è una delle esperienze più belle, ma anche una delle più costose. Eppure, c’è un gruppo di persone che riesce a fare le valigie regolarmente senza intaccare i propri risparmi. Come fanno? Sfruttano una risorsa spesso sottovalutata: i concorsi a premio!

Non si tratta solo di fortuna, ma di cogliere le opportunità che i brand offrono ogni giorno. Che si tratti di compilare un modulo online o di acquistare il tuo snack preferito, il prossimo viaggio gratis potrebbe essere più vicino di quanto pensi.

Due strade per la vittoria: concorsi gratuiti vs concorsi con acquisto

Molti pensano che per vincere si debba per forza spendere. Non è così. Il mondo dei concorsi si divide principalmente in due categorie:

Concorsi “Gratuiti”: Qui basta la tua presenza. Solitamente richiedono un’iscrizione veloce, un like sui social o un piccolo gioco interattivo. Sono perfetti per chi vuole tentare la sorte a costo zero. Concorsi “Acquista e Vinci”: qui trasformi la tua spesa quotidiana in un biglietto della lotteria. Fare la spesa al supermercato di fiducia o comprare quel prodotto che usi ogni giorno in cucina può aprirti le porte di hotel a 5 stelle.

Cosa c’è in palio adesso? Ecco chi ti fa vincere viaggi e weekend!

Per farti capire che non stiamo parlando di sogni astratti, ecco una selezione dei concorsi a premio attivi in questo momento.

Sogni mete esotiche? Immagina di trovarti su una spiaggia bianca con l’acqua turchese. Se è questo che cerchi, non puoi perdere l’occasione di vincere le Maldive con Labello.

Voglia di divertimento in Europa? Se preferisci la movida e il mare del Mediterraneo, c’è il concorso per vincere Ibiza con Saikebon, perfetto per chi vuole unire gusto e party. Se invece ami i viaggi on the road e la cultura, potresti vincere l’Olanda con My Autogrill, magari approfittando di una sosta caffè.

Sei un fan delle Serie TV? A volte i brand creano esperienze uniche e tematiche. Un esempio incredibile è la possibilità di vincere 13 viaggi a tema Bridgerton con Dove. Un modo per immergersi nelle atmosfere della tua serie preferita semplicemente prendendoti cura di te.

Vacanze per famiglie o weekend relax: la spesa di tutti i giorni può regalare gioie inaspettate. Con il formaggino più amato dai bambini puoi partecipare al concorso “Vinci e Viaggia con Babybel“, mentre per un momento tutto per te, c’è in palio un weekend da sogno con Avon.

Come non perdere nemmeno un’occasione

Il problema principale è organizzarsi bene. I concorsi hanno scadenze, richiedono scontrini parlanti specifici o procedure particolari. Trovare tutte queste informazioni sparse nel web è un lavoro a tempo pieno.

È qui che entra in gioco la community. Il Forum di Soldissimi è il punto di riferimento in Italia per chi vuole vincere davvero. Trovi tutto subito: ogni giorno decine di nuovi concorsi a premio, divisi per sezione, con scadenze, regolamenti e tantissimi appassionati pronti a rispondere alle tue domande. Non trovi il prodotto promozionato? Hai dubbi sul regolamento? La community è pronta ad aiutarti. Nella sezione “Vincite” trovi tutti i giorni tanti fortunati vincitori, con foto e commenti.

Smetti di guardare le foto delle vacanze degli altri. Inizia a pianificare le tue, gratis, grazie ai concorsi a premio!