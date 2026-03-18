Video

Tumori, oncologo Marchetti  ‘verso una ricerca più inclusiva e centrata su paziente’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“I grandi progressi della medicina di precisione, soprattutto in oncologia, rendono necessario cambiare il modo di fare ricerca scientifica. Accanto ai tradizionali studi clinici, servono modelli più flessibili e inclusivi, capaci di raccogliere dati da un numero più ampio di pazienti e di portare le sperimentazioni più vicino a loro. Il documento che presentiamo rappresenta una messa a punto delle innovazioni necessarie per il reale progresso dell’oncologia di precisione. Si tratta di una richiesta di impegno non solo da parte dei politici, ma anche della società civile, affinché i pazienti ci accompagnino in uno straordinario progresso che garantisca equità e pari accesso alle terapie efficaci”. Così l’oncologo Paolo Marchetti, direttore scientifico Idi Irccs di Roma e presidente della Fondazione per la medicina personalizzata (Fmp), alla presentazione del Working paper ‘Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia’, realizzato da The european house – Ambrosetti (Teha), con il contributo non condizionante di Amgen.

Potrebbe interessarti

De Biasi, San Felice: “Punto di forza del...

Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa con il progetto...

Pignata, Bayer: “Agricoltura Rigenerativa, scelta verso il futuro”

Tumori, Bubbico (Teha- Ambrosetti): ‘solo il 5% pazienti...

Tumori: Iannelli (Favo), ‘coinvolgere pazienti in ricerca è...

Imprese: a Roma esperti e professionisti del settore...

Grasso, Fontanafredda: “Il progetto con Bayer ci aiuta...

Imprese: Albano (EY), ‘investimenti agevolati fino al 2028’

Trabucchi (Assonime), ‘principio di derivazione fondamentale per disciplina...

Imprese: Iuvinale (Mef), ‘difficoltà a proseguire nella cooperazione...