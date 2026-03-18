Video

Tumori: Iannelli (Favo), ‘coinvolgere pazienti in ricerca è democrazia sanitaria’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

‘Una ricerca clinica fatta ‘con’ i pazienti e non solo ‘sui’ pazienti, va considerata un atto di democrazia sanitaria: coinvolgerli dalle prime battute – in una fase di co-progettazione del disegno clinico – significa ottenere una ricerca più giusta, equa ed efficace che arriva a dare risposte importanti ai bisogni dei pazienti’. Lo ha detto Elisabetta lannelli, segretario Favo – Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, in occasione della presentazione, a Roma, del working paper ‘Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia’. Il documento è stato realizzato da Teha, del Gruppo The european house – Ambrosetti, con il contributo non condizionante di Amgen.

Potrebbe interessarti

De Biasi, San Felice: “Punto di forza del...

Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa con il progetto...

Pignata, Bayer: “Agricoltura Rigenerativa, scelta verso il futuro”

Tumori, Bubbico (Teha- Ambrosetti): ‘solo il 5% pazienti...

Tumori, oncologo Marchetti  ‘verso una ricerca più inclusiva...

Imprese: a Roma esperti e professionisti del settore...

Grasso, Fontanafredda: “Il progetto con Bayer ci aiuta...

Imprese: Albano (EY), ‘investimenti agevolati fino al 2028’

Trabucchi (Assonime), ‘principio di derivazione fondamentale per disciplina...

Imprese: Iuvinale (Mef), ‘difficoltà a proseguire nella cooperazione...