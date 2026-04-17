Sanità: Petrone (Gruppo Petrone), ‘reshoring farmaceutico per distribuzione efficiente’

“Auspichiamo una catena logistica sempre più efficiente sui processi distributivi per garantire una diffusione capillare presso ospedali, farmacie e distributori intermedi. In virtù dell’attuale quadro geopolitico, auspichiamo un reshoring farmaceutico vero che possa riportare nella bassa sponda mediterranea una produzione di quei principi attivi che sono vitali per la cura dell’80/100% delle malattie croniche, istituendo un hub chimico – logistico – farmaceutico del Mediterraneo che possa efficientare non soltanto i processi di stoccaggio, ma anche quelli distributivi”. Lo ha dichiarato Pierluigi Petrone, ceo di Petrone Group, nel suo intervento al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.