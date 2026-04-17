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Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio per proprietari’

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“Il mercato delle locazioni è oggi fortemente sbilanciato: la domanda è in espansione mentre l’offerta non riesce a soddisfarla”. Tra le priorità vi è la necessità di rendere il mercato “più flessibile e sicuro, garantendo tempi certi per il rientro in possesso dell’immobile in caso di morosità”. Così Silvia Spronelli, ceo di SoloAffitti, intervenendo al Senato in occasione di RentVolution, l’appuntamento annuale dedicato al tema abitativo, durante il quale è stato presentato il 17° Rapporto sulle locazioni.

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