Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), ‘scorporare liste d’attesa tra occasionali e cronici’

“Il problema delle liste d’attesa è un problema importante che dobbiamo affrontare partendo dall’appropriatezza delle prescrizioni e della domanda. Bisogna distinguere, però, tra le liste d’attesa e le prenotazioni riservate, ad esempio, al paziente sano, al cittadino occasionale, a quello che deve fare una sola visita, tenendo delle agende dedicate. Bisogna lavorare sui Pdta, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, e sui percorsi di presa in carico per il cronico. Riuscire a scorporare le diverse liste d’attesa significa garantire all’occasionale un accesso immediato e al cronico la possibilità di seguire il suo percorso continuativo senza che si preoccupi delle successive prenotazioni”. Sono le parole di Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi, Federazioni internazionali ordini professioni infermieristiche, nel corso del convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’ a Roma.