Milano Design Week, Pininfarina porta in scena il suo stile

(Adnkronos) – Nel contesto della Milano Design Week, Pininfarina costruisce un racconto diffuso che mette in evidenza la forza del proprio linguaggio stilistico. Non una semplice presenza espositiva, ma un percorso fatto di appuntamenti, oggetti e automobili capaci di spiegare come il marchio continui a interpretare il design come sintesi tra identità, ricerca e innovazione.

Dal 20 al 26 aprile, in Via Tortona 35, il brand sarà tra i protagonisti della mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”, iniziativa dedicata al format ideato da Andrea Levy, che negli anni ha trasformato città come Torino, Milano e Monza in vetrine urbane dedicate all’automobile. Per l’occasione, Pininfarina espone due modelli molto diversi tra loro ma accomunati da un forte valore simbolico: la Battista Nino Farina e la Honda HP-X.



La prima incarna l’interpretazione più attuale della sportività secondo il marchio: una hypercar elettrica esclusiva, raffinata nelle soluzioni estetiche e capace di esprimere numeri da riferimento assoluto. La seconda, invece, riporta al centro una stagione creativa che ha segnato profondamente il design automobilistico. La Honda HP-X, concept del 1984 sviluppata con Honda e restaurata nelle officine di Cambiano, resta una delle espressioni più interessanti della sperimentazione firmata Pininfarina, grazie a un’impostazione a cuneo, a un’aerodinamica studiata con grande attenzione e all’impiego anticipatore di materiali leggeri.

Il 21 aprile, alla Terrazza Martini, il percorso milanese prosegue con il panel “Vision to Form: at the Heart of Pininfarina Design”, organizzato nell’ambito dei Car Design Dialogues di Car Design News. Sarà un’occasione utile per osservare più da vicino il metodo creativo dell’azienda, attraverso il contributo del management e dei responsabili del design, affiancati anche dal team di Pininfarina Shanghai.



—

motori

[email protected] (Web Info)