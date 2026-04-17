Sanità: Bozzetto (Mimesi), ‘liste d’attesa e digitalizzazione temi critici sui social’

“Utilizzando dei software di Mimesi abbiamo costruito un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle piattaforme social. Emerge che il covid ha fatto da spartiacque sull’attenzione della salute, un’attenzione mai più ridimensionata. E poi sono emersi due temi critici quali le liste d’attesa e quello della digitalizzazione”. Sono le parole di Gianfranco Bozzetto, head of insights, social and audiovideo Mimesi, nel suo intervento al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.