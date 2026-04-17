Sanità: Pinelli (Fiaso), ‘verso modello di prossimità e cure sempre più personalizzate’

“Si sta andando verso una maggiore prossimità, seguendo un modello assistenziale basato su personalizzazione delle cure e appropriatezza. Le soluzioni digitali e l’intelligenza artificiale ci aiuteranno a individuare il farmaco giusto per la persona giusta e a migliorare l’aderenza terapeutica, evitando anche sovraccarichi di prescrizioni, soprattutto nei pazienti anziani e cronici”. Sono le parole di Nicola Pinelli, direttore Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), intervenendo al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, oggi a Roma. Un cambiamento che punta a rendere più efficace l’assistenza, in particolare nelle fasi più delicate della vita.