Video

Sanità: Pinelli (Fiaso), ‘verso modello di prossimità e cure sempre più personalizzate’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Si sta andando verso una maggiore prossimità, seguendo un modello assistenziale basato su personalizzazione delle cure e appropriatezza. Le soluzioni digitali e l’intelligenza artificiale ci aiuteranno a individuare il farmaco giusto per la persona giusta e a migliorare l’aderenza terapeutica, evitando anche sovraccarichi di prescrizioni, soprattutto nei pazienti anziani e cronici”. Sono le parole di Nicola Pinelli, direttore Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), intervenendo al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, oggi a Roma. Un cambiamento che punta a rendere più efficace l’assistenza, in particolare nelle fasi più delicate della vita.

Potrebbe interessarti

Sanità: Siracusano (Css), ‘salute mentale tra sfide principali,...

Iran, Della Valle (M5S): “No al figlio dello...

Sanità: Quici (Cimo-Fesmed), ‘meno personale e risorse riducono...

Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), ‘scorporare liste d’attesa tra occasionali...

Sanità: Bellantone (Iss), ‘Serve attenta sorveglianza dell’uomo su...

Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio...

Affitti: Garavaglia (Lega), ‘estendere procedure di sgombero e...

Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma...

Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve...

Amazon lancia Alexa+ in Italia: l’AI generativa trasforma...