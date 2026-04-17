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Sanità: Siracusano (Css), ‘salute mentale tra sfide principali, serve rivoluzione culturale’

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“Vorrei sottolineare che una delle sfide principali di cui si parla troppo poco è la salute mentale”. Così Alberto Siracusano, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervenendo a Roma al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’. Il disagio psichico, soprattutto nell’età evolutiva, è sempre più diffuso e richiede interventi concreti e una nuova visione culturale. “Abbiamo pubblicato pochi mesi fa il piano nazionale sulla salute mentale, sostenuto anche da risorse della legge di bilancio, ma la vera sfida è non solo attuarlo, bensì far comprendere che la salute mentale non è un ambito separato, ma rappresenta il centro del benessere della società, anche attraverso il concetto di One Mental Health”. Un’urgenza confermata anche dai dati: “Oltre il 60% degli italiani denuncia una sofferenza, a diversi livelli, del proprio benessere psichico, segno che è necessario intervenire”.

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