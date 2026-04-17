Video

Sanità: Quici (Cimo-Fesmed), ‘meno personale e risorse riducono offerta e aumentano attese’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Nel corso degli anni c’è stato un lungo taglio di posti letto, delle prestazioni e del personale sanitario, con un blocco del tetto di spesa fermo al 2008. Questo significa che meno personale c’è, minore è la possibilità di offrire sanità e garantire prestazioni. Assistiamo ad una progressiva riduzione delle attività, senza un adeguato sviluppo della prevenzione secondaria e terziaria. L’offerta sanitaria si è ridotta perché mancano medici e infermieri, e i professionisti lasciano non solo per motivi economici, ma anche per condizioni di lavoro difficili”. Sono queste le dichiarazioni di Guido Quici, presidente nazionale del sindacato medici Cimo-Fesmed, intervenendo al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’ svoltosi a Roma.

Potrebbe interessarti

Sanità: Siracusano (Css), ‘salute mentale tra sfide principali,...

Iran, Della Valle (M5S): “No al figlio dello...

Sanità: Pinelli (Fiaso), ‘verso modello di prossimità e...

Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), ‘scorporare liste d’attesa tra occasionali...

Sanità: Bellantone (Iss), ‘Serve attenta sorveglianza dell’uomo su...

Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio...

Affitti: Garavaglia (Lega), ‘estendere procedure di sgombero e...

Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma...

Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve...

Amazon lancia Alexa+ in Italia: l’AI generativa trasforma...