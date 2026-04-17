Nissan JUKE elettrico: il crossover giapponese cambia pelle

(Adnkronos) –

Nissan porta il suo crossover più riconoscibile in una nuova fase della sua storia con Nissan JUKE elettrico, segnando un passaggio che va oltre il semplice aggiornamento di prodotto. La terza generazione del modello abbandona definitivamente i motori termici, inserendosi nella strategia europea del marchio orientata all’elettrificazione completa.

Lanciato nel 2010 e capace di conquistare oltre 1,5 milioni di clienti in Europa, JUKE ha costruito il proprio successo su un design fuori dagli schemi. Oggi mantiene questa identità, ma la trasferisce in un contesto completamente diverso, dove la mobilità a zero emissioni diventa centrale.

Il nuovo modello nasce sulla piattaforma CMF-EV, la stessa utilizzata per altri veicoli elettrici dell’Alleanza, confermando la volontà di Nissan di uniformare la propria offerta su basi tecniche condivise. L’obiettivo è chiaro: rendere più accessibile la mobilità elettrica mantenendo una forte identità di prodotto.

JUKE elettrico si inserisce in una gamma sempre più ampia che comprende modelli come LEAF e ARIYA, affiancati da nuove proposte destinate ai diversi segmenti. Una strategia che non esclude soluzioni alternative, come la tecnologia e-POWER, pensata per chi cerca un’esperienza di guida elettrica senza passare dalla ricarica tradizionale.

Un elemento rilevante è l’integrazione della tecnologia Vehicle-to-Grid, che consente al veicolo di interagire con la rete energetica, aprendo scenari che vanno oltre il semplice utilizzo quotidiano dell’auto.

Il nuovo JUKE sarà prodotto nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, confermando il ruolo strategico dell’Europa nello sviluppo e nella produzione dei veicoli elettrici Nissan. Un sistema che coinvolge anche centri di progettazione e ingegneria distribuiti tra Regno Unito, Spagna e Germania, rafforzando una filiera pensata per il mercato europeo.

Il debutto ufficiale è avvenuto durante l’evento Nissan Vision in Giappone, mentre il lancio sul mercato è previsto per la primavera del 2027. Un passaggio che rappresenta non solo l’evoluzione di un modello, ma anche il cambiamento di un’intera filosofia progettuale.

—

motori

[email protected] (Web Info)