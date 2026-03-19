Impresa, Lanciotti (ASM Terni): “Servizi di welfare vanno personalizzati”

“Nei piani di welfare e wellbeing è importante soprattuto capire la popolazione che si ha nell’azienda. Bisogna personalizzare il più possibile i servizi di welfare aziendale, soprattutto quando nelle aziende ci sono quattro generazioni diverse. I giovani, per esempio, hanno bisogno di flessibilità, mentre le generazioni più anziane hanno più bisogno di stabilità e sicurezza. Così si possono davvero raggiungere risultati straordinari.” Ha dichiarato Beatrice Lanciotti, Responsabile Risorse Umane ASM Terni, a margine dell’evento organizzato da Comunicazione Italiana “Welfare Day”, un’iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.