Video

Impresa, Lanciotti (ASM Terni): “Servizi di welfare vanno personalizzati”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Nei piani di welfare e wellbeing è importante soprattuto capire la popolazione che si ha nell’azienda. Bisogna personalizzare il più possibile i servizi di welfare aziendale, soprattutto quando nelle aziende ci sono quattro generazioni diverse. I giovani, per esempio, hanno bisogno di flessibilità, mentre le generazioni più anziane hanno più bisogno di stabilità e sicurezza. Così si possono davvero raggiungere risultati straordinari.” Ha dichiarato Beatrice Lanciotti, Responsabile Risorse Umane ASM Terni, a margine dell’evento organizzato da Comunicazione Italiana “Welfare Day”, un’iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.

Potrebbe interessarti

Impresa, Brina (Gruppo BCC Iccrea): “Welfare è efficace...

Impresa, Testa (Tinexta Infocert): “Welfare può essere leva...

Impresa, Mannella (Sara): “Welfare significa permettere di vivere...

Impresa, Palermo (Pluxee): “Welfare è risposta positiva a...

ADS, CAV e Vigili del Fuoco di Venezia...

Mosca sbeffeggia l’UE: “Ora rimpiangono il Nord Stream”

Imprese: Ventura (A2a), ‘con stakeholder engagement proposte diventano...

Imprese: Tasca (A2a), ‘integriamo cultura aziendale e just...

Referendum Giustizia, l’intervista al ministro Nordio #3

Italia economia n° 11 del 18 marzo 2026